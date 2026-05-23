Вместо Габбард: Нацразведку США возглавит экс-офицер ЦРУ Аарон Лукас, - Bloomberg

Исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас после того, как Тулси Габбард подала в отставку.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Взгляды нового директора Нацразведки

Отмечается, что Лукас разделяет некоторые из самых ярых убеждений президента США Дональда Трампа, в частности относительно того, что разведывательные агентства "заразились" идеологией "политической корректности".

Во время прошлогодних слушаний по утверждению его на должность заместителя Габбард Лукас заявил, что американское разведывательное сообщество, состоящее из 18 ведомств, стало "бесцельным, раздутым, склонным избегать рисков и порой оторванным от своей главной миссии - разведки".

Он также похвалил Трампа и Габбард за то, что они "избавились от токсичного политического догмата о разнообразии, равенстве и инклюзивности, который в лучшем случае отвлекал внимание, а в худшем - настраивал сотрудников разведки друг против друга".

Заявления Лукаса "свидетельствуют о том, что он продолжит линию воинственности Габбард в отношении демократов, а также ее усилия по дискредитации выводов разведывательных служб и двухпартийных комитетов Конгресса о том, что Россия пыталась повлиять на выборы 2016 года в пользу Трампа", пишет агентство.

Карьера

После работы аналитиком в Институте Като Лукас в 2002 году присоединился к администрации президента Джорджа Буша-младшего в качестве главного автора речей в офисе торгового представителя США Роберта Зоелика. Во время первого срока Трампа он работал в Совете национальной безопасности.

Что касается остальной части своей карьеры, он заявил в показаниях перед Сенатом, что "в течение последних более 20 лет я работал оперативным сотрудником ЦРУ в тени, никогда не привлекая внимания к своей настоящей работе, держась подальше от социальных сетей и будучи активным на передовой разведки".

Впоследствии он был руководителем аппарата Ричарда Гренелла, бывшего посла Трампа в Германии, когда тот исполнял обязанности директора Национальной разведки.

Отставка Габбард

Напомним, что 22 мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке с должности в администрации президента Дональда Трампа. Ранее ее неоднократно обвиняли в пророссийских взглядах.

