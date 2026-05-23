Вместо Габбард: Нацразведку США возглавит экс-офицер ЦРУ Аарон Лукас, - Bloomberg

Исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет бывший офицер ЦРУ Аарон Лукас после того, как Тулси Габбард подала в отставку.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Взгляды нового директора Нацразведки 

Отмечается, что Лукас разделяет некоторые из самых ярых убеждений президента США Дональда Трампа, в частности относительно того, что разведывательные агентства "заразились" идеологией "политической корректности".

Во время прошлогодних слушаний по утверждению его на должность заместителя Габбард Лукас заявил, что американское разведывательное сообщество, состоящее из 18 ведомств, стало "бесцельным, раздутым, склонным избегать рисков и порой оторванным от своей главной миссии - разведки".

Он также похвалил Трампа и Габбард за то, что они "избавились от токсичного политического догмата о разнообразии, равенстве и инклюзивности, который в лучшем случае отвлекал внимание, а в худшем - настраивал сотрудников разведки друг против друга".

Заявления Лукаса "свидетельствуют о том, что он продолжит линию воинственности Габбард в отношении демократов, а также ее усилия по дискредитации выводов разведывательных служб и двухпартийных комитетов Конгресса о том, что Россия пыталась повлиять на выборы 2016 года в пользу Трампа", пишет агентство.

Читайте также: В США запретили американским дипломатам высказывать мнения о выборах за рубежом, - Reuters

Карьера 

После работы аналитиком в Институте Като Лукас в 2002 году присоединился к администрации президента Джорджа Буша-младшего в качестве главного автора речей в офисе торгового представителя США Роберта Зоелика. Во время первого срока Трампа он работал в Совете национальной безопасности.

Что касается остальной части своей карьеры, он заявил в показаниях перед Сенатом, что "в течение последних более 20 лет я работал оперативным сотрудником ЦРУ в тени, никогда не привлекая внимания к своей настоящей работе, держась подальше от социальных сетей и будучи активным на передовой разведки".

Впоследствии он был руководителем аппарата Ричарда Гренелла, бывшего посла Трампа в Германии, когда тот исполнял обязанности директора Национальной разведки.

Отставка Габбард

Напомним, что 22 мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке с должности в администрации президента Дональда Трампа. Ранее ее неоднократно обвиняли в пророссийских взглядах.

Читайте также: Глава Нацразведки США Габбард, которую обвиняли в симпатиях к РФ, подает в отставку, - СМИ

помінялись-шило на мило. поки трампон при владі може розвалити країну.
23.05.2026 18:49
23.05.2026 18:49 Ответить
поки світом правлять племенні помазаникч ,миру ,розуму не світить ні кому . Але як кажуть : жадібність , фраєра погубить !!!...
23.05.2026 18:52 Ответить
Нууу, Тулсі все ж була більш неадекватна. Екзальтована, закохана у Трампа, брехлива і підла Габбарт вск-таки відмінусована.
23.05.2026 19:16
23.05.2026 19:16 Ответить
Черговий трамповський підап!
23.05.2026 18:44 Ответить
бабокуйна iсторiя.
23.05.2026 18:47 Ответить
по вказівці куйла ,агент"краснов" зробив "рокіровку" на посаді розвідувальної спільноти США
23.05.2026 18:51 Ответить
поки світом правлять племенні помазаникч ,миру ,розуму не світить ні кому . Але як кажуть : жадібність , фраєра погубить !!!...
23.05.2026 18:52
Не треба так...в нього великий бойовий досвід: Аарон - ключовий біблійний персонаж, старший брат Мойсея, пророк і перший первосвященик єврейського народу. Разом із Мойсеєм він брав участь у виведенні ізраїльтян з єгипетського полону.
23.05.2026 19:26 Ответить
https://youtu.be/WNchSKLLViM?si=UCH9G7nXENrGCbV1
Певно на FOX NEWS вже скінчилися коментатори.
Вийшов з тіні і безтямно закохався в Трампа
Такер Карлсон https://espreso.tv/svit-tramp-rab-netanyagu-taker-karlson-i-antisemitska-konspirologiya щось знав...
BBC
Трамп раніше натякав на розбіжності з Ґаббард у їхньому підході до Ірану, заявивши в березні, що вона була «м'якшою», ніж він, у питанні стримування ядерних амбіцій Тегерана.
Протягом своєї політичної кар'єри вона позиціонувала себе як противниця втручання у чужі війни, що призвело до напруженості після того, як Трамп прийняв рішення вступити у війну з Іраном.
Після ударів США та Ізраїлю по Ірану вона утрималася від схвалення цього рішення, обережно ухиляючись від відповідей на питання під час слухань у Конгресі про те, чи знала адміністрація про можливі наслідки конфлікту.
Минулого року Трамп проігнорував заяву Габбард перед Конгресом про те, що Іран не прагне створити ядерну зброю.

«Мені плювати, що вона сказала, - заявив він тоді журналістам. - Я вважаю, що вони були дуже близькі до створення ядерної зброї». Він неодноразово називав ядерний потенціал Ірану причиною війни США з Іраном.
Габбард була змушена піти за вимогою Білого дому.
Відхід Габбард відбувся через два місяці після того, як її головний помічник, колишній директор Національного центру з боротьби з тероризмом Джо Кент, залишив адміністрацію через війну в Ірані, закликавши Трампа «змінити курс».
хмммм.....
фантастичний доні, косплеїть невідомого вову?
теж переставляє ліжка збочених колдирєй наркоманів?
Псина рыжая, с фсб согласовала?
Американський міндіч чи цукерман ?
