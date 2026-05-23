Замість Габбард: Нацрозвідку США очолить ексофіцер ЦРУ Аарон Лукас, - Bloomberg

Виконувачем обов'язків директора Національної розвідки США стане колишній офіцер ЦРУ Аарон Лукас після того, як Тулсі Габбард подала у відставку.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Погляди нового директора Нацрозвідки

Зазначається, що Лукас поділяє деякі з найпалкіших переконань президента США Дональда Трампа, зокрема щодо того, що розвідувальні агентства "заразилися" ідеологією "політичної коректності".

Під час минулорічних слухань щодо затвердження його на посаду заступника Габбард Лукас заявив, що американська розвідувальна спільнота, яка складається з 18 відомств, стала "безцільною, роздутою, схильною уникати ризиків і часом відірваною від своєї головної місії — розвідки".

Він також похвалив Трампа та Габбард за те, що вони "позбулися токсичного політичного догмату щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, який у кращому разі відволікав увагу, а в гіршому – настроював співробітників розвідки один проти одного".

Заяви Лукаса "свідчать про те, що він продовжить лінію войовничості Габбард щодо демократів, а також її зусилля з дискредитації висновків розвідувальних служб і двопартійних комітетів Конгресу про те, що Росія намагалася вплинути на вибори 2016 року на користь Трампа", пише агентство.

Кар'єра

Після роботи аналітиком в Інституті Като Лукас у 2002 році приєднався до адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого на посаді головного автора промов в офісі торгового представника США Роберта Зоеліка. Під час першого терміну Трампа він працював у Раді національної безпеки.

Щодо решти своєї кар'єри, він заявив у свідченнях перед Сенатом, що "протягом останніх понад 20 років я працював оперативним співробітником ЦРУ в тіні, ніколи не привертаючи уваги до своєї справжньої роботи, тримаючись далі від соціальних мереж і будучи активним на передовій розвідки".

Згодом він був керівником апарату Річарда Гренелла, колишнього посла Трампа в Німеччині, коли той виконував обов'язки директора Національної розвідки.

Відставка Габбард

Нагадаємо, що 22 травня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оголосила про відставку з посади в адміністрації президента Дональда Трампа. Раніше її неодноразово звинувачували у проросійських поглядах.

