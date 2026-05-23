Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" призывает не передавать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию "Северного потока", поскольку после нормализации отношений с РФ Германия вновь будет получать российский газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"АдН" - против

Как отмечается, партия инициировала в Бундестаге дебаты, требуя оставить объект в Любмине, что недалеко от Грайфсвальда.

Член "АдН" Лейф-Эрик Хольм заявил во время дебатов, что после завершения войны в Украине отношения с Россией могут снова нормализоваться, и тогда Германия снова будет получать российский газ, для чего понадобится работающая электростанция.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию, которая ранее обслуживала инфраструктуру "Северного потока-1".

