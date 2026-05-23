Ультраправая "Альтернатива для Германии" требует не дарить Украине газовую электростанцию: отношения с РФ могут нормализоваться
Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" призывает не передавать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию "Северного потока", поскольку после нормализации отношений с РФ Германия вновь будет получать российский газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"АдН" - против
Как отмечается, партия инициировала в Бундестаге дебаты, требуя оставить объект в Любмине, что недалеко от Грайфсвальда.
Член "АдН" Лейф-Эрик Хольм заявил во время дебатов, что после завершения войны в Украине отношения с Россией могут снова нормализоваться, и тогда Германия снова будет получать российский газ, для чего понадобится работающая электростанция.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию, которая ранее обслуживала инфраструктуру "Северного потока-1".
Інших заяв від лідера анд немає?
У кожному суспільстві є "Статистично нормальний" відсоток п*дарасів!
підарасівохлосу у суспільстві складає 80%.
відмінність в тому, що німці не будуть захищати
свою країну, як українці
в них заборонено бути націоналістами
і кацапи це знають,
тому в Німеччині роблять тихою сапою
Німеччина посідає перше місце у світі
за кількістю мігрантів з росії
дозволили цьому гівну жити в себе
Як і ми ..
так і вони..
Це наслідки денацифікації. Німців нема... Від німців залишилась тільки їхня мова...
Треба вже теж диктувати світу свої цінності - ми ж НЕ нація другого сорту .