Новости Помощь Украине от Германии
1 127 18

Ультраправая "Альтернатива для Германии" требует не дарить Украине газовую электростанцию: отношения с РФ могут нормализоваться

АдН против передачи Украине газовой электростанции

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" призывает не передавать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию "Северного потока", поскольку после нормализации отношений с РФ Германия вновь будет получать российский газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"АдН" - против

Как отмечается, партия инициировала в Бундестаге дебаты, требуя оставить объект в Любмине, что недалеко от Грайфсвальда.

Член "АдН" Лейф-Эрик Хольм заявил во время дебатов, что после завершения войны в Украине отношения с Россией могут снова нормализоваться, и тогда Германия снова будет получать российский газ, для чего понадобится работающая электростанция.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине выведенную из эксплуатации газовую электростанцию, которая ранее обслуживала инфраструктуру "Северного потока-1".

Германия (7526) энергетика (3468)
Топ комментарии
"А навіщо вам той газ , якщо у вас немає "Північного потоку"...?
23.05.2026 20:40 Ответить
Ось про що я постійно наголошую. А саме про те що всі переговори про мір з рашистами завдають Україні тільки шкоди. Бо після війни всі чекають відновлення відносин з рашистами а тому нам і не дають ні зброї, ні заморожених рашистських активів ні санкцій проти Сосії не поспішають вводити. Кожні переговори з московсько-фашистським режимом супроводжуються не тільки масованими обстрілами і масовими жертвами але й сильними політичними ударами по Україні
23.05.2026 20:52 Ответить
Всім в Світі вже прийшов час зрозуміти що " Не так страшні москальскі воші як їхни гниди яких вони наплодили по всьому Світу".
23.05.2026 20:48 Ответить
Ультраправу німецьку "АнД", прямо тягне до часів панування на території НДР - Штазі та «життя» в концтаборах совдепії, ГУЛАГУ, КардЛАГу і АЛЖИРУ!!?!? Відпрацьовують гроші Європейців з газпрьому ******, за проданий до ЄС московський газ???!!
23.05.2026 21:02 Ответить
Після війни ЄС та рф нас зобов'яжуть відремонтувати ці підірвані потоки.
23.05.2026 21:24 Ответить
А чому лише про газову станцію?
Інших заяв від лідера анд немає?
23.05.2026 20:43 Ответить
Це ви тому рудому поцу в макітру донесіть, бо всі ті пєрєговори - виключно через нього, при "Сонному Джо" такої ***** не було.
23.05.2026 21:21 Ответить
Спокійно!
У кожному суспільстві є "Статистично нормальний" відсоток п*дарасів!
23.05.2026 20:56 Ответить
АфД , як раз , проти них і виступає ...щоправда - її лідерка Вайдель сама має подругу з Азії - але то таке ...
23.05.2026 21:03 Ответить
Ще Арістотель знав, що кількість підарасів охлосу у суспільстві складає 80%.
23.05.2026 21:06 Ответить
Орестиніда, Степанида, Василина
23.05.2026 21:28 Ответить
Ця смердюча, кацапська сарана така занудна...
23.05.2026 21:39 Ответить
афд - це партія регіонів в Україні
відмінність в тому, що німці не будуть захищати
свою країну, як українці
в них заборонено бути націоналістами
і кацапи це знають,
тому в Німеччині роблять тихою сапою
Німеччина посідає перше місце у світі
за кількістю мігрантів з росії
дозволили цьому гівну жити в себе
Як і ми ..
так і вони..
23.05.2026 21:06 Ответить
"...німці не будуть захищати свою країну..."
Це наслідки денацифікації. Німців нема... Від німців залишилась тільки їхня мова...
23.05.2026 21:10 Ответить
Україна повинна вимагати від Німеччни заборонити ту партію, а її членів розпустити або посадити у тюрму!
23.05.2026 21:13 Ответить
Найперше,вимагати заборонити сн,повинна.То більш важлива вимога.
23.05.2026 21:17 Ответить
Якщо нормалізуються відносини колись то з Татарстаном))
23.05.2026 21:19 Ответить
А що, українські піарники не можуть запустити світову компанію « альтернатива для Німеччині - партія кривавого *****»?
Треба вже теж диктувати світу свої цінності - ми ж НЕ нація другого сорту .
23.05.2026 21:33 Ответить
 
 