УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10611 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
846 15

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вимагає не дарувати Україні газову електростанцію: Відносини з РФ можуть нормалізуватися

АдН проти передачі Україні газової електростанції

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" закликає не передавати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію з "Північний потоку", оскільки після нормалізації відносин з РФ Німеччина знову отримуватиме російський газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"АдН" проти

Як зазначається, партія ініціювала в Бундестазі дебати, вимагаючи залишити об’єкт в Любміні, що поблизу Грайфсвальда.

Член "АдН" Ляйф-Ерік Гольм заявив під час дебатів, що після завершення війни в Україні відносини з Росією можуть знову нормалізуватися, і тоді Німеччина знову отримуватиме російський газ, для чого знадобиться робоча електростанція.

Також читайте: Німеччина всебічно підтримує Україну: лише цього року ми інвестуємо €11,5 млрд, - держсекретар МО ФРН Гартманн

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію, яка раніше обслуговувала інфраструктуру "Північного потоку-1".

Також читайте: Німеччина передала три мініелектростанції для Чернігівської області

Автор: 

Німеччина (8047) енергетика (3808)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
"А навіщо вам той газ , якщо у вас немає "Північного потоку"...?
показати весь коментар
23.05.2026 20:40 Відповісти
+2
Всім в Світі вже прийшов час зрозуміти що " Не так страшні москальскі воші як їхни гниди яких вони наплодили по всьому Світу".
показати весь коментар
23.05.2026 20:48 Відповісти
+2
Ось про що я постійно наголошую. А саме про те що всі переговори про мір з рашистами завдають Україні тільки шкоди. Бо після війни всі чекають відновлення відносин з рашистами а тому нам і не дають ні зброї, ні заморожених рашистських активів ні санкцій проти Сосії не поспішають вводити. Кожні переговори з московсько-фашистським режимом супроводжуються не тільки масованими обстрілами і масовими жертвами але й сильними політичними ударами по Україні
показати весь коментар
23.05.2026 20:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"А навіщо вам той газ , якщо у вас немає "Північного потоку"...?
показати весь коментар
23.05.2026 20:40 Відповісти
Ультраправу німецьку "АнД", прямо тягне до часів панування на території НДР - Штазі та «життя» в концтаборах совдепії, ГУЛАГУ, КардЛАГу і АЛЖИРУ!!?!? Відпрацьовують гроші Європейців з газпрьому ******, за проданий до ЄС московський газ???!!
показати весь коментар
23.05.2026 21:02 Відповісти
Після війни ЄС та рф нас зобов'яжуть відремонтувати ці підірвані потоки.
показати весь коментар
23.05.2026 21:24 Відповісти
А чому лише про газову станцію?
Інших заяв від лідера анд немає?
показати весь коментар
23.05.2026 20:43 Відповісти
Всім в Світі вже прийшов час зрозуміти що " Не так страшні москальскі воші як їхни гниди яких вони наплодили по всьому Світу".
показати весь коментар
23.05.2026 20:48 Відповісти
Ось про що я постійно наголошую. А саме про те що всі переговори про мір з рашистами завдають Україні тільки шкоди. Бо після війни всі чекають відновлення відносин з рашистами а тому нам і не дають ні зброї, ні заморожених рашистських активів ні санкцій проти Сосії не поспішають вводити. Кожні переговори з московсько-фашистським режимом супроводжуються не тільки масованими обстрілами і масовими жертвами але й сильними політичними ударами по Україні
показати весь коментар
23.05.2026 20:52 Відповісти
Це ви тому рудому поцу в макітру донесіть, бо всі ті пєрєговори - виключно через нього, при "Сонному Джо" такої ***** не було.
показати весь коментар
23.05.2026 21:21 Відповісти
Спокійно!
У кожному суспільстві є "Статистично нормальний" відсоток п*дарасів!
показати весь коментар
23.05.2026 20:56 Відповісти
АфД , як раз , проти них і виступає ...щоправда - її лідерка Вайдель сама має подругу з Азії - але то таке ...
показати весь коментар
23.05.2026 21:03 Відповісти
Ще Арістотель знав, що кількість підарасів охлосу у суспільстві складає 80%.
показати весь коментар
23.05.2026 21:06 Відповісти
афд - це партія регіонів в Україні
відмінність в тому, що німці не будуть захищати
свою країну, як українці
в них заборонено бути націоналістами
і кацапи це знають,
тому в Німеччині роблять тихою сапою
Німеччина посідає перше місце у світі
за кількістю мігрантів з росії
дозволили цьому гівну жити в себе
Як і ми ..
так і вони..
показати весь коментар
23.05.2026 21:06 Відповісти
"...німці не будуть захищати свою країну..."
Це наслідки денацифікації. Німців нема... Від німців залишилась тільки їхня мова...
показати весь коментар
23.05.2026 21:10 Відповісти
Україна повинна вимагати від Німеччни заборонити ту партію, а її членів розпустити або посадити у тюрму!
показати весь коментар
23.05.2026 21:13 Відповісти
Найперше,вимагати заборонити сн,повинна.То більш важлива вимога.
показати весь коментар
23.05.2026 21:17 Відповісти
Якщо нормалізуються відносини колись то з Татарстаном))
показати весь коментар
23.05.2026 21:19 Відповісти
 
 