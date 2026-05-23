Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вимагає не дарувати Україні газову електростанцію: Відносини з РФ можуть нормалізуватися
Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" закликає не передавати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію з "Північний потоку", оскільки після нормалізації відносин з РФ Німеччина знову отримуватиме російський газ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"АдН" проти
Як зазначається, партія ініціювала в Бундестазі дебати, вимагаючи залишити об’єкт в Любміні, що поблизу Грайфсвальда.
Член "АдН" Ляйф-Ерік Гольм заявив під час дебатів, що після завершення війни в Україні відносини з Росією можуть знову нормалізуватися, і тоді Німеччина знову отримуватиме російський газ, для чого знадобиться робоча електростанція.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію, яка раніше обслуговувала інфраструктуру "Північного потоку-1".
Інших заяв від лідера анд немає?
У кожному суспільстві є "Статистично нормальний" відсоток п*дарасів!
підарасівохлосу у суспільстві складає 80%.
відмінність в тому, що німці не будуть захищати
свою країну, як українці
в них заборонено бути націоналістами
і кацапи це знають,
тому в Німеччині роблять тихою сапою
Німеччина посідає перше місце у світі
за кількістю мігрантів з росії
дозволили цьому гівну жити в себе
Як і ми ..
так і вони..
Це наслідки денацифікації. Німців нема... Від німців залишилась тільки їхня мова...