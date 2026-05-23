Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вимагає не дарувати Україні газову електростанцію: Відносини з РФ можуть нормалізуватися

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" закликає не передавати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію з "Північний потоку", оскільки після нормалізації відносин з РФ Німеччина знову отримуватиме російський газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"АдН" проти

Як зазначається, партія ініціювала в Бундестазі дебати, вимагаючи залишити об’єкт в Любміні, що поблизу Грайфсвальда.

Член "АдН" Ляйф-Ерік Гольм заявив під час дебатів, що після завершення війни в Україні відносини з Росією можуть знову нормалізуватися, і тоді Німеччина знову отримуватиме російський газ, для чого знадобиться робоча електростанція.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію, яка раніше обслуговувала інфраструктуру "Північного потоку-1".

