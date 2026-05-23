Враг наиболее активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, всего на фронте 173 боестолкновения, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 173 боевых столкновения. В частности, 36 - на Покровском направлении и 20 - на Гуляйпольском.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 23 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4177 дронов-камикадзе и осуществил 1954 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боестолкновение. Противник совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Петро-Ивановки и Старицы. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня наступательных действий противника не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Лиманском направлении РФ накапливает войска и артиллерию, - 66 ОМБр

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Лиман, Заречное, Диброва, Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Кривая Лука.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Константиновка, Степановка, Ильиновка, Торецкое, Кучеров Яр и Софиевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Читайте также: Враг накапливает силы для наступления на Великобурлукском направлении, - ГОС

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 48 оккупантов и 12 ранено; уничтожено три единицы автомобильной и восемь единиц специальной техники врага, один пункт управления БПЛА, повреждено пять единиц автомобильной техники и четыре пушки. Уничтожено или подавлено 190 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Тернового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Прилуки, Чаривное, Гуляйпольское и в сторону Нового Запорожья, Воздвижевки и Цветково. В настоящее время продолжаются шесть боевых столкновений.

Читайте также: На фронте зафиксировано 39 боевых столкновений, из них 17 - на Покровском направлении, - Генштаб

На Ореховском направлении произошло три вражеских атаки в районах Белогорья, Луговского и в сторону Приморского. Один бой продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.