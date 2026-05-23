Ворог найактивніше атакує на Покровському і Гуляйпільському напрямках, загалом на фронті 173 боєзіткнення, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Зокрема 36 – на Покровському напрямку і 20 – на Гуляйпільському.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 23 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4177 дронів-камікадзе та здійснив 1954 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районі Петро-Іванівки та Стариці. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні наступальних дій противника не зафіксовано.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Лиман, Зарічне, Діброва, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Крива Лука.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Степанівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка. Досі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 12 поранено; знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, один пункт управління БпЛА, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки та чотири гармати. Знищено або придушено 190 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки й Цвіткового. Наразі триває шість боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку відбулося три ворожі атаки в районах Білогір’я, Лугівського та у бік Приморського. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.