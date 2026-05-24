На фронте зафиксировано 52 боевых столкновения, наиболее активно враг действует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 24 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренек, Сопич, Уланово, Яструбщина, Нововасильевка, Рогизно, Товстодубовое, Волфино, Нескучное.

В Черниговской области – Хриновка.

Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Шостка и Бачевск Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, противник нанес два авиаудара, применив шесть управляемых авиационных бомб, а также осуществил 23 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло одно боевое столкновение с противником в районе Фиголовки.

Наступательных действий не было

По данным Генштаба, на Купянском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Ямполь, Лиман, в настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении продолжается одна вражеская атака в районе населенного пункта Никифоровка.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новоалександровка, Родинское, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Шевченко, Белицкое. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районе населенных пунктов Прилуки, Зализничное и в сторону Горного, Нового Запорожья, Староукраинки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток продвижения врага не зафиксировано.

