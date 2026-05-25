США и Иран приближаются к новому соглашению по ядерной программе, - СМИ

Переговоры между США и Ираном вступают в заключительную стадию. Стороны обсуждают соглашение, предусматривающее уступки в отношении ядерной программы Ирана и частичное снятие ограничений для его экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут сразу несколько мировых изданий, в частности CBS News, The New York Times и AP.

Условия возможного первого этапа соглашения

По данным американских СМИ, Иран может открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. В ответ США могут снять морскую блокаду иранских портов и позволить возобновить экспорт нефти.

Также предполагается 60-дневное продление перемирия. Отдельно отмечается, что даже в случае согласования текста соглашения его еще должны утвердить внутри иранской системы принятия решений.

Ядерный компонент и позиции сторон

Второй этап переговоров касается ядерной программы. Иран должен передать или разбавить запасы урана, обогащенного до 60 процентов. Это приближает его к уровню, который может быть использован для создания оружия.

Обсуждается также возможность передачи части урана третьей стране. Среди вариантов упоминается Россия, но окончательного решения нет.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что "нет никакого повода иметь 60-процентный обогащенный уран, если только вы не хотите превратить его в 90-процентный и вооружиться".

В США также подчеркивают, что Иран не должен получить ядерное оружие, а Ормузский пролив должен оставаться открытым.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут спешить с заключением соглашения с Ираном и сохранят ограничения в отношении иранских портов до достижения договоренностей.

