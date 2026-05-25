РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22690 посетителей онлайн
Новости Ядерная программа Ирана
977 14

США и Иран приближаются к новому соглашению по ядерной программе, - СМИ

Иран и США могут достичь соглашения

Переговоры между США и Ираном вступают в заключительную стадию. Стороны обсуждают соглашение, предусматривающее уступки в отношении ядерной программы Ирана и частичное снятие ограничений для его экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут сразу несколько мировых изданий, в частности CBS News, The New York Times и AP.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Условия возможного первого этапа соглашения

По данным американских СМИ, Иран может открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. В ответ США могут снять морскую блокаду иранских портов и позволить возобновить экспорт нефти.

Также предполагается 60-дневное продление перемирия. Отдельно отмечается, что даже в случае согласования текста соглашения его еще должны утвердить внутри иранской системы принятия решений.

Читайте также: Иран хочет заставить мир платить за проход через Ормузский пролив: Трамп выступил против

Ядерный компонент и позиции сторон

Второй этап переговоров касается ядерной программы. Иран должен передать или разбавить запасы урана, обогащенного до 60 процентов. Это приближает его к уровню, который может быть использован для создания оружия.

Обсуждается также возможность передачи части урана третьей стране. Среди вариантов упоминается Россия, но окончательного решения нет.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что "нет никакого повода иметь 60-процентный обогащенный уран, если только вы не хотите превратить его в 90-процентный и вооружиться".

В США также подчеркивают, что Иран не должен получить ядерное оружие, а Ормузский пролив должен оставаться открытым.

Читайте также: Трамп анонсировал договоренность с Ираном: "Соглашение в основном согласовано"

Автор: 

Иран (2935) США (29446) уран (89) ядерное топливо (163) Ормузский пролив (153)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Обіцянка-цяцянка.
А завтра Трамп передумає, або Нетаньяху знову обстріляє.
показать весь комментарий
25.05.2026 01:59 Ответить
+5
Чудові перемовини, чудова угода.

Результат пох, аби Донні подобався процес.

Чим би дитя не бавилось
показать весь комментарий
25.05.2026 01:55 Ответить
+3
Це вже виглядає,ніби Донні свого в'ялого вже маже умовив,але нічого не вийшло,І так по колу,безкінечно.
показать весь комментарий
25.05.2026 02:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудові перемовини, чудова угода.

Результат пох, аби Донні подобався процес.

Чим би дитя не бавилось
показать весь комментарий
25.05.2026 01:55 Ответить
Обіцянка-цяцянка.
А завтра Трамп передумає, або Нетаньяху знову обстріляє.
показать весь комментарий
25.05.2026 01:59 Ответить
Це вже виглядає,ніби Донні свого в'ялого вже маже умовив,але нічого не вийшло,І так по колу,безкінечно.
показать весь комментарий
25.05.2026 02:35 Ответить
Диран має часть та натхнення? Нагадую, перс/фірс/турис - демон, людожер.
показать весь комментарий
25.05.2026 05:18 Ответить
"Ваше глибокодум'я ховається в бездонному колодязі... А у мене немає ліхтарика... Може, позичите?..."
показать весь комментарий
25.05.2026 05:46 Ответить
Здається, змія вхопила себе за хвіст...
показать весь комментарий
25.05.2026 05:41 Ответить
Як казали при Хрущові, в анекдоті:
"- Каммунизм - уже на гаризонте...
- А пачему не наступает?
- Потому что "горизонт - это воображаемая линия, которая удаляется от смотрящего, по мере его продвижения к линии горизонта...".
показать весь комментарий
25.05.2026 05:44 Ответить
Головне процес - віддаляти, наближати , уточняти, узгоджувати... та багато слів можна ще придумати. І головне, все ніби робиться, а що результату нуль - так ето другое...
показать весь комментарий
25.05.2026 06:19 Ответить
Ну так є ж приклад - "Закінчення війни, в Україні, за 24 години...". Вже другий рік "закінчують"...
показать весь комментарий
25.05.2026 06:49 Ответить
"Подвела меня, а я предупреждал - дыхАлка...Пробежал всего два круга и упал - а жалко!.."
показать весь комментарий
25.05.2026 06:46 Ответить
Це щось схоже на новини про вступ України до ЄС - розмов багато, а результату нуль.)
показать весь комментарий
25.05.2026 06:54 Ответить
Ці танці з бубнами нагадують єдьку-єньку - два кроки вперед, два назад.
показать весь комментарий
25.05.2026 07:48 Ответить
показать весь комментарий
25.05.2026 07:49 Ответить
Так це ж вже було....
показать весь комментарий
25.05.2026 07:51 Ответить
 
 