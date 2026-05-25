Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

Прогноз по свету на 25 мая

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Прогноз по восстановлению

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Плановых отключений не будет

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

а у мене "на дачі", на якій півроку нікого не було (на яку кілька разів на рік приїзжаю), знеструмлення через "удари" таращанського ДТЕК - "відрізано" за борг у 4722грн, який виник через кількамісячні неотримані квитанції (ЕК валить усе на Укрпошту і на втрату їхньої інформації (мого телефону) з бази при "переїзді" енергоустанови) і непопередження листом під підпис про виникненні ситуації...
відписка ДТЕК стандартна - на двох аркушах: "треба сплачувати".. ніби хтось відмовлявся це робити..
з газовими компаніями і електрокомпаніями у Києві такої проблеми чомусь не виникає..
та поки що вистачає і своєї багаторічної кіловатної сонячної електростанції і без героїчних мародерів..
25.05.2026 10:48
 
 