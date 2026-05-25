Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Прогноз по восстановлению
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Плановых отключений не будет
Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
відписка ДТЕК стандартна - на двох аркушах: "треба сплачувати".. ніби хтось відмовлявся це робити..
з газовими компаніями і електрокомпаніями у Києві такої проблеми чомусь не виникає..
та поки що вистачає і своєї багаторічної кіловатної сонячної електростанції і без героїчних мародерів..