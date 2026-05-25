Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Прогноз щодо світла на 25 травня

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Черкаській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Прогноз щодо відновлення

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Планових відключень не буде

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

а у мене "на дачі", на якій півроку нікого не було (на яку кілька разів на рік приїзжаю), знеструмлення через "удари" таращанського ДТЕК - "відрізано" за борг у 4722грн, який виник через кількамісячні неотримані квитанції (ЕК валить усе на Укрпошту і на втрату їхньої інформації (мого телефону) з бази при "переїзді" енергоустанови) і непопередження листом під підпис про виникненні ситуації...
відписка ДТЕК стандартна - на двох аркушах: "треба сплачувати".. ніби хтось відмовлявся це робити..
з газовими компаніями і електрокомпаніями у Києві такої проблеми чомусь не виникає..
та поки що вистачає і своєї багаторічної кіловатної сонячної електростанції і без героїчних мародерів..
25.05.2026 10:48
 
 