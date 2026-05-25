Через удари РФ є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Черкаській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Прогноз щодо відновлення
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Планових відключень не буде
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 17:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
відписка ДТЕК стандартна - на двох аркушах: "треба сплачувати".. ніби хтось відмовлявся це робити..
з газовими компаніями і електрокомпаніями у Києві такої проблеми чомусь не виникає..
та поки що вистачає і своєї багаторічної кіловатної сонячної електростанції і без героїчних мародерів..