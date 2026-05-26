РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12527 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
229 9

На оккупированных территориях фиксируют низкий уровень рождаемости и высокую смертность, - ГУР

Низкая рождаемость и высокая смертность: последствия оккупации РФ

Россия продолжает политику этноцида на временно оккупированных территориях Украины, где отмечается низкий уровень рождаемости и высокая смертность.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В частности, захватчики меняют этнонациональный состав населения.

"В настоящее время Москва продолжает активно увеличивать долю неукраинского населения, заселяя оккупированные территории выходцами из РФ и гражданами других государств - прежде всего стран Центральной Азии, Африки и Кавказа", - говорится в сообщении разведки.

Читайте также: До 500 км/ч и с китайскими двигателями: в ГУР рассказали о конструкции реактивного БПЛА "Герань-4"

Методы России

Речь идет о:

  • долгосрочное назначение российских чиновников в оккупационные администрации;
  • целевое направление выходцев из РФ на работу в ВОТ Украины на 5-летний срок по госпрограммам;
  • льготное ипотечное кредитование для переселенцев на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;
  • предоставление земельных участков выходцам из РФ на территории Крыма (около 4 тыс. человек в 2025 году) и Херсонщины.

Читайте: На оккупированной Луганщине россияне планируют добычу золота

Смертность

По итогам 2025 года естественный прирост населения на ВОТ Донецкой области составил -9,9‰ (минус около 10 человек на каждые 1000 человек населения) - это в 2,4 раза хуже, чем средний показатель на территории России.

"Доля умерших лиц трудоспособного возраста на оккупированной части Донецкой области в 2025 году составила 10,9 тыс. человек, а уровень смертности этой категории населения составил 6,8‰, что превышает среднемировые показатели.

В целом смертность от травм и внешних факторов в прошлом году здесь составляла 146,1 на 100 тыс. населения, из них более 83% умерших - это лица трудоспособного возраста", - добавили в ГУР МО.

Смотрите: Возле временно оккупированного Мариуполя массово гибнут дельфины и рыба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

оккупация (10237) ГУР (801)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як і на не окупованих.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:29 Ответить
Ну не можна було без подібного коментаря, не можна.
Як же скрєпи, "урокі традіціонних цєнностєй", "лучшая в мірє дємографічєская політіка"?
Куди "суровиє русскіє солдати" дивляться, взагалі?
Це ж вони - світові чемпіони з швидкісного згвалтування. То де результат, на п'ятий-то рік?
показать весь комментарий
26.05.2026 09:32 Ответить
А НЕ на окупованих чиновник від СЛУГ сатани каже що Українці будуть метисами( бо чоловіки вимруть а жінок будуть оплодотворяти мігранти індії і африки)
показать весь комментарий
26.05.2026 09:31 Ответить
хай на ньому спробували спочатку мігранти..оплодотворить.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:32 Ответить
А хто це таке сказав?
Можна посилання?
Треба ж знати своїх хєроєв в обличчя.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:34 Ответить
Нєкто Воскобойніков

Вибачте, а що це за епідемія у нас у владних коридорах? Що це за парад богів розпочався? То цифрові міністри уявляють себе архітекторами всесвіту, то тепер володар мух і мутацій з "Офісу міграційної політики" вирішил погратися в великого селекціонера. Василь Воскобойник на повному серйозі розповідає, як він буде виводити "новий сорт" українців-метисів, змішуючи нас у пробірках із мігрантами з Індії і Бангладешу.

Що за блаж? Це ж чиста зоотехніка та основи скотарства в головах! Вони настільки втратили береги, що взагалі не бачать в українцях громадян, особистостей чи націю. Для них ми аборигени, туземне населення - просто безлике поголів'я, біомаса для експериментів або позиції в таблиці Excel, які можна досипати, домішати й розбавити за власним бажанням.

Це не просто Даннінг-Крюгер, це глибока ментальна деградація еліт, які втратили будь-який зв'язок із власним народом і вважають, що можуть ліпити з нього все, що їм заманеться.

Повний вакуум у мізках цих діячів щодо культури, історії та соціології компенсується космічним комплексом бога. Замість того, щоб створювати умови, повертати своїх людей і думати про виживання країни, ці лаборанти малюють антиутопії та вирішують, який етногенез вони тут влаштують. Абсолютне, дистильоване самодурство, де кожен дрібний чиновник уявив себе творцем нового виду українців.

І якщо це плеще язиком дрібний номенклатурник - уявіть, що кажуть на поверх вище?
показать весь комментарий
26.05.2026 09:37 Ответить
Бачу, ви більше в курсі подій. Можна все-таки посилання на висєр?
показать весь комментарий
26.05.2026 09:38 Ответить
Коли голосували за Зе, то всіх попереджали що так і буде.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:35 Ответить
Рашисти все роблять що б все українське знищити включно з населенням це варвари ,переселят бидло туди з кацапстану ,забуваючи що 80 % території расеї майже не заселені.
показать весь комментарий
26.05.2026 09:38 Ответить
 
 