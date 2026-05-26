На оккупированных территориях фиксируют низкий уровень рождаемости и высокую смертность, - ГУР
Россия продолжает политику этноцида на временно оккупированных территориях Украины, где отмечается низкий уровень рождаемости и высокая смертность.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
В частности, захватчики меняют этнонациональный состав населения.
"В настоящее время Москва продолжает активно увеличивать долю неукраинского населения, заселяя оккупированные территории выходцами из РФ и гражданами других государств - прежде всего стран Центральной Азии, Африки и Кавказа", - говорится в сообщении разведки.
Методы России
Речь идет о:
- долгосрочное назначение российских чиновников в оккупационные администрации;
- целевое направление выходцев из РФ на работу в ВОТ Украины на 5-летний срок по госпрограммам;
- льготное ипотечное кредитование для переселенцев на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;
- предоставление земельных участков выходцам из РФ на территории Крыма (около 4 тыс. человек в 2025 году) и Херсонщины.
Смертность
По итогам 2025 года естественный прирост населения на ВОТ Донецкой области составил -9,9‰ (минус около 10 человек на каждые 1000 человек населения) - это в 2,4 раза хуже, чем средний показатель на территории России.
"Доля умерших лиц трудоспособного возраста на оккупированной части Донецкой области в 2025 году составила 10,9 тыс. человек, а уровень смертности этой категории населения составил 6,8‰, что превышает среднемировые показатели.
В целом смертность от травм и внешних факторов в прошлом году здесь составляла 146,1 на 100 тыс. населения, из них более 83% умерших - это лица трудоспособного возраста", - добавили в ГУР МО.
Як же скрєпи, "урокі традіціонних цєнностєй", "лучшая в мірє дємографічєская політіка"?
Куди "суровиє русскіє солдати" дивляться, взагалі?
Це ж вони - світові чемпіони з швидкісного згвалтування. То де результат, на п'ятий-то рік?
Можна посилання?
Треба ж знати своїх хєроєв в обличчя.
Вибачте, а що це за епідемія у нас у владних коридорах? Що це за парад богів розпочався? То цифрові міністри уявляють себе архітекторами всесвіту, то тепер володар мух і мутацій з "Офісу міграційної політики" вирішил погратися в великого селекціонера. Василь Воскобойник на повному серйозі розповідає, як він буде виводити "новий сорт" українців-метисів, змішуючи нас у пробірках із мігрантами з Індії і Бангладешу.
Що за блаж? Це ж чиста зоотехніка та основи скотарства в головах! Вони настільки втратили береги, що взагалі не бачать в українцях громадян, особистостей чи націю. Для них ми аборигени, туземне населення - просто безлике поголів'я, біомаса для експериментів або позиції в таблиці Excel, які можна досипати, домішати й розбавити за власним бажанням.
Це не просто Даннінг-Крюгер, це глибока ментальна деградація еліт, які втратили будь-який зв'язок із власним народом і вважають, що можуть ліпити з нього все, що їм заманеться.
Повний вакуум у мізках цих діячів щодо культури, історії та соціології компенсується космічним комплексом бога. Замість того, щоб створювати умови, повертати своїх людей і думати про виживання країни, ці лаборанти малюють антиутопії та вирішують, який етногенез вони тут влаштують. Абсолютне, дистильоване самодурство, де кожен дрібний чиновник уявив себе творцем нового виду українців.
І якщо це плеще язиком дрібний номенклатурник - уявіть, що кажуть на поверх вище?