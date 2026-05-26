На оккупированных территориях фиксируют низкий уровень рождаемости и высокую смертность, - ГУР

Россия продолжает политику этноцида на временно оккупированных территориях Украины, где отмечается низкий уровень рождаемости и высокая смертность.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В частности, захватчики меняют этнонациональный состав населения.

"В настоящее время Москва продолжает активно увеличивать долю неукраинского населения, заселяя оккупированные территории выходцами из РФ и гражданами других государств - прежде всего стран Центральной Азии, Африки и Кавказа", - говорится в сообщении разведки.

Читайте также: До 500 км/ч и с китайскими двигателями: в ГУР рассказали о конструкции реактивного БПЛА "Герань-4"

Методы России

Речь идет о:

долгосрочное назначение российских чиновников в оккупационные администрации;

целевое направление выходцев из РФ на работу в ВОТ Украины на 5-летний срок по госпрограммам;

льготное ипотечное кредитование для переселенцев на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей;

предоставление земельных участков выходцам из РФ на территории Крыма (около 4 тыс. человек в 2025 году) и Херсонщины.

Читайте: На оккупированной Луганщине россияне планируют добычу золота

Смертность

По итогам 2025 года естественный прирост населения на ВОТ Донецкой области составил -9,9‰ (минус около 10 человек на каждые 1000 человек населения) - это в 2,4 раза хуже, чем средний показатель на территории России.

"Доля умерших лиц трудоспособного возраста на оккупированной части Донецкой области в 2025 году составила 10,9 тыс. человек, а уровень смертности этой категории населения составил 6,8‰, что превышает среднемировые показатели.



В целом смертность от травм и внешних факторов в прошлом году здесь составляла 146,1 на 100 тыс. населения, из них более 83% умерших - это лица трудоспособного возраста", - добавили в ГУР МО.

Смотрите: Возле временно оккупированного Мариуполя массово гибнут дельфины и рыба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж