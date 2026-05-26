На окупованих територіях фіксують низький рівень народжуваності та високу смертність, - ГУР

Росія продовжує політику етноциду на тимчасово окупованих територіях України, де фіксують низький рівень народжуваності та високу смертність.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зокрема загарбники змінюють етнонаціональний склад населення.

"Нині москва продовжує активно збільшувати частку неукраїнського населення, заселяючи поневолені території вихідцями з рф та громадянами інших держав — насамперед країн Центральної Азії, Африки та Кавказу", - йдеться в повідомленні розвідки.

Методи Росії

Йдеться про:

довгострокове призначення російських чиновників до окупаційних адміністрацій;

цільове направлення вихідців із рф на роботу на ТОТ України на 5-річний термін за держпрограмами;

пільгове іпотечне кредитування для переселенців на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей;

надання земельних ділянок вихідцям із рф на території Криму (близько 4 тис. осіб у 2025 році) та Херсонщини.

Смертність

За підсумками 2025 року природний приріст населення на ТОТ Донецької області становив -9,9‰ (мінус близько 10 осіб на кожну 1000 осіб населення) - це у 2,4 рази гірше, ніж середній показник на території Росії.

"Частка померлих осіб працездатного віку на окупованій частині Донеччини у 2025 році становила 10,9 тис. осіб, а рівень смертності цієї категорії населення склав 6,8‰, що перевищує середньосвітові показники.



Загалом смертність від травм та зовнішніх чинників минулоріч тут становила 146,1 на 100 тис. населення, з них понад 83% померлих - це особи працездатного віку", - додали у ГУР МО.

