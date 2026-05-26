РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12774 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
418 1

Удар РФ по Полтавскому району: 5 населенных пунктов без газа

Газ пропал после обстрела

В результате предыдущих вражеских атак без газоснабжения остались около 3 тыс. абонентов в 5 населенных пунктах Полтавского района.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По его словам, специалисты продолжают восстановительные работы.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Читайте также: Вражеский дрон попал в частный дом в Полтавском районе, - ОГА

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Полтавской области разрушен жилой дом, пожары ликвидированы.
  • Пострадавшую женщину спасли спасатели ГСЧС.

Читайте: Россияне массированно атакуют объекты "Нафтогаза" на Харьковщине и Полтавщине: есть масштабные пожары, повреждено оборудование

Автор: 

Газ (10075) обстрел (32800) Полтавская область (1406) Полтавский район (119)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зруйнували приватний будинок а газ пропав у пяти селах, щож то за будинок був?
показать весь комментарий
26.05.2026 11:22 Ответить
 
 