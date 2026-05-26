Удар РФ по Полтавскому району: 5 населенных пунктов без газа

В результате предыдущих вражеских атак без газоснабжения остались около 3 тыс. абонентов в 5 населенных пунктах Полтавского района.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, специалисты продолжают восстановительные работы.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Полтавской области разрушен жилой дом, пожары ликвидированы.

Пострадавшую женщину спасли спасатели ГСЧС.

