Удар РФ по Полтавскому району: 5 населенных пунктов без газа
В результате предыдущих вражеских атак без газоснабжения остались около 3 тыс. абонентов в 5 населенных пунктах Полтавского района.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, специалисты продолжают восстановительные работы.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Полтавской области разрушен жилой дом, пожары ликвидированы.
- Пострадавшую женщину спасли спасатели ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Zhdanov
показать весь комментарий26.05.2026 11:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль