Удар РФ по Полтавському району: 5 населених пунктів без газу

Через попередні ворожі атаки без газопостачання залишилися близько 3 тис. абонентів у 5 населених пунктах Полтавського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, фахівці продовжують відновлювальні роботи.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки в Полтавській області зруйновано житловий будинок, пожежі ліквідовано.

Постраждалу жінку врятували рятувальники ДСНС.

