Удар РФ по Полтавському району: 5 населених пунктів без газу
Через попередні ворожі атаки без газопостачання залишилися близько 3 тис. абонентів у 5 населених пунктах Полтавського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, фахівці продовжують відновлювальні роботи.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки в Полтавській області зруйновано житловий будинок, пожежі ліквідовано.
- Постраждалу жінку врятували рятувальники ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій Zhdanov
показати весь коментар26.05.2026 11:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль