Новости Чешская инициатива по снарядам для України
Чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины стали финансировать в два раза меньше стран, - Павел

Число стран, участвующих в "чешской инициативе" по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вернулся на свой пост в декабре 2025 года.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В настоящее время, по словам чешского лидера, инициативу финансируют лишь девять стран, а в прошлом году их было целых 18.

Издание отмечает, что эта тенденция вызывает беспокойство относительно распределения нагрузки и будущего проекта.

"Инициатива все еще работает, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов вносят финансовый вклад.

Эта инициатива обеспечивала до 50 процентов всех боеприпасов крупного калибра для украинцев, поэтому в этом смысле ее нельзя легко заменить чем-то другим", — пояснил Павел.

Он сказал, что будущее инициативы должно быть среди вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

В то же время премьер Бабиш заявил журналистам, что его правительство в настоящее время отдает приоритет государственным средствам для чешских граждан, поскольку домохозяйства борются со счетами за энергоносители после конфликта с Ираном, а не поддержке Украины.

"У нас нет денег, поэтому мы получаем деньги от других стран, а затем поставляем (боеприпасы Украине. — Ред.)", — добавил он.

Читайте: Финляндия будет активно участвовать в чешской инициативе по поставкам боеприпасов Украине, — Стубб

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.
  • Лидер Чехии Павел заявил, что Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

Кацапня обсіла ту Чехію - їх там до фуя. Скупили готелі у КАРЛОВИХ варах, керують гральним бізнесом і навіть кино знимають . ОСЬ І РУЦКИЙ МИР
26.05.2026 17:07 Ответить
нічого дивного ,міндічі з головним мафіозі 🤡 зеленським , довіру не викликають ...ЄС дає гроші, а ОПа двушкі відправляє на московію ...
26.05.2026 17:13 Ответить
..ще пару Міндічгейтів...Єрмакгейтів... і взагалі перестануть фінансувати .... Чи в тих країнах не бачать дикої корупції... зневаги над Законами... приховування злочинців ... тощо!! ЗНАЮТЬ...БАЧАТЬ...РОБЛЯТЬ ВИСНОВКИ!!!
26.05.2026 17:21 Ответить
Де всі ті розумники, що стверджують, що Європі вигідно щоб ця війна тривала, саме тому вони її фінансують бо вони начебто розуміють, що краще трохи підкидувати грошей і помирати будуть тільки українці ніж потім нам доведеться?
26.05.2026 17:28 Ответить
а где тут противоречия? путлер начнет мобилизацию - будут подкивывать побольше чтоб держать статус кво. На текущий момент времени фронт практически остановился, соотвественно и они урезают бабло - зачем платить больше, если путлер и так ничего сделать не может ? Выход на кордоны 91 точно не входит в европейские планы.
26.05.2026 17:38 Ответить
Там якщо копнути глибше, то вони впевнені, що якби не Європа, особливо країни Балтії своїми підбурюваннями, то вже б давно був би мир, демократія та всеосяжне щастя...
26.05.2026 18:01 Ответить
із німцями "зепоцроіот" по вказівці рашистів посрався.хоча вони моглиб значно збільшити випуск ************ великого калібру."зелена рашистська агентура" в Україні на чолі із головним зрадником робить все для шкоди Україні. і українському народу
26.05.2026 17:42 Ответить
тому що, війна десь там, а не тут і зараз
може москалі все таки втонуть в крові українців
молимось за них
26.05.2026 18:06 Ответить
 
 