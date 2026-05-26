Чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины стали финансировать в два раза меньше стран, - Павел

Число стран, участвующих в "чешской инициативе" по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вернулся на свой пост в декабре 2025 года.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время, по словам чешского лидера, инициативу финансируют лишь девять стран, а в прошлом году их было целых 18.

Издание отмечает, что эта тенденция вызывает беспокойство относительно распределения нагрузки и будущего проекта.

"Инициатива все еще работает, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов вносят финансовый вклад.

Эта инициатива обеспечивала до 50 процентов всех боеприпасов крупного калибра для украинцев, поэтому в этом смысле ее нельзя легко заменить чем-то другим", — пояснил Павел.

Он сказал, что будущее инициативы должно быть среди вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

В то же время премьер Бабиш заявил журналистам, что его правительство в настоящее время отдает приоритет государственным средствам для чешских граждан, поскольку домохозяйства борются со счетами за энергоносители после конфликта с Ираном, а не поддержке Украины.

"У нас нет денег, поэтому мы получаем деньги от других стран, а затем поставляем (боеприпасы Украине. — Ред.)", — добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.

Лидер Чехии Павел заявил, что Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

