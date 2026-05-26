Чеську ініціативу з придбання боєприпасів для України стали фінансувати вдвічі менше країн, - Павел

Чеська ініціатива: кількість країн скоротилася вдвічі

Кількість країн, що беруть участь у "чеській ініціативі" із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі відтоді, коли прем'єр-міністра Чехії Андрей Бабіш повернувся на посаду в грудні 2025 року.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Наразі, за словами чеського лідера, ініціативу фінансують лише дев’ять країн, а минулого року їх було аж 18.

Видання зазначає, що тенденція викликає занепокоєння щодо розподілу навантаження та майбутнього проєкту.

"Ініціатива все ще працює, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок.

Ця ініціатива забезпечувала до 50 відсотків усіх боєприпасів великого калібру для українців, тож у цьому сенсі її не можна легко замінити чимось іншим", - пояснив Павел.

Він сказав, що майбутнє ініціативи має бути серед питань, що обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Водночас прем'єр Бабіш заявив журналістам, що його уряд наразі надає пріоритет державним коштам для чеських громадян, оскільки домогосподарства борються з рахунками за енергоносії після конфлікту з Іраном, а не підтримці України.

"У нас немає грошей, тому ми отримуємо гроші від інших країн, а потім поставляємо (боєприпаси Україні. - Ред.)", - додав він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.
  • Лідер Чехії Павел заявив, що Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи".

26.05.2026 17:13
26.05.2026 17:21
26.05.2026 17:28
Кацапня обсіла ту Чехію - їх там до фуя. Скупили готелі у КАРЛОВИХ варах, керують гральним бізнесом і навіть кино знимають . ОСЬ І РУЦКИЙ МИР
26.05.2026 17:07 Відповісти
нічого дивного ,міндічі з головним мафіозі 🤡 зеленським , довіру не викликають ...ЄС дає гроші, а ОПа двушкі відправляє на московію ...
26.05.2026 17:13 Відповісти
..ще пару Міндічгейтів...Єрмакгейтів... і взагалі перестануть фінансувати .... Чи в тих країнах не бачать дикої корупції... зневаги над Законами... приховування злочинців ... тощо!! ЗНАЮТЬ...БАЧАТЬ...РОБЛЯТЬ ВИСНОВКИ!!!
26.05.2026 17:21 Відповісти
Де всі ті розумники, що стверджують, що Європі вигідно щоб ця війна тривала, саме тому вони її фінансують бо вони начебто розуміють, що краще трохи підкидувати грошей і помирати будуть тільки українці ніж потім нам доведеться?
26.05.2026 17:28 Відповісти
а где тут противоречия? путлер начнет мобилизацию - будут подкивывать побольше чтоб держать статус кво. На текущий момент времени фронт практически остановился, соотвественно и они урезают бабло - зачем платить больше, если путлер и так ничего сделать не может ? Выход на кордоны 91 точно не входит в европейские планы.
26.05.2026 17:38 Відповісти
Там якщо копнути глибше, то вони впевнені, що якби не Європа, особливо країни Балтії своїми підбурюваннями, то вже б давно був би мир, демократія та всеосяжне щастя...
26.05.2026 18:01 Відповісти
9 стран финансируют. Что это за страны не сложно понять. Их можно на карте увидеть. Примрно вдоль границы одной прибацаной страны. Остальные подальше. Им это не так интересно.
26.05.2026 18:26 Відповісти
із німцями "зепоцроіот" по вказівці рашистів посрався.хоча вони моглиб значно збільшити випуск ************ великого калібру."зелена рашистська агентура" в Україні на чолі із головним зрадником робить все для шкоди Україні. і українському народу
26.05.2026 17:42 Відповісти
тому що, війна десь там, а не тут і зараз
може москалі все таки втонуть в крові українців
молимось за них
26.05.2026 18:06 Відповісти
Про міндіч-гейт вони знають більше.
26.05.2026 18:12 Відповісти
Ну так відомо чому. Не приховують. Справа не в грошах. А в недовірі.
26.05.2026 18:12 Відповісти
Никто чужую страну не будет финансировать бесконечно. Мерц расплатился за это своим рейтингом в 19 процентов поддержки. Это примерно как сейчас у зебобы наверное. Никто не хочет повторит его судьбу.
26.05.2026 18:32 Відповісти
Просто вони зрозуміли,що Україна стала непереборним бар"єром для русні.Перестали боятись - перестали фінансувати.Такі от умовні рефлекси тепер у ЄС...
26.05.2026 18:40 Відповісти
 
 