Чеську ініціативу з придбання боєприпасів для України стали фінансувати вдвічі менше країн, - Павел

Кількість країн, що беруть участь у "чеській ініціативі" із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі відтоді, коли прем'єр-міністра Чехії Андрей Бабіш повернувся на посаду в грудні 2025 року.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Наразі, за словами чеського лідера, ініціативу фінансують лише дев’ять країн, а минулого року їх було аж 18.

Видання зазначає, що тенденція викликає занепокоєння щодо розподілу навантаження та майбутнього проєкту.

"Ініціатива все ще працює, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок.

Ця ініціатива забезпечувала до 50 відсотків усіх боєприпасів великого калібру для українців, тож у цьому сенсі її не можна легко замінити чимось іншим", - пояснив Павел.

Він сказав, що майбутнє ініціативи має бути серед питань, що обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Водночас прем'єр Бабіш заявив журналістам, що його уряд наразі надає пріоритет державним коштам для чеських громадян, оскільки домогосподарства борються з рахунками за енергоносії після конфлікту з Іраном, а не підтримці України.

"У нас немає грошей, тому ми отримуємо гроші від інших країн, а потім поставляємо (боєприпаси Україні. - Ред.)", - додав він.

