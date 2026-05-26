Чеську ініціативу з придбання боєприпасів для України стали фінансувати вдвічі менше країн, - Павел
Кількість країн, що беруть участь у "чеській ініціативі" із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі відтоді, коли прем'єр-міністра Чехії Андрей Бабіш повернувся на посаду в грудні 2025 року.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Наразі, за словами чеського лідера, ініціативу фінансують лише дев’ять країн, а минулого року їх було аж 18.
Видання зазначає, що тенденція викликає занепокоєння щодо розподілу навантаження та майбутнього проєкту.
"Ініціатива все ще працює, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок.
Ця ініціатива забезпечувала до 50 відсотків усіх боєприпасів великого калібру для українців, тож у цьому сенсі її не можна легко замінити чимось іншим", - пояснив Павел.
Він сказав, що майбутнє ініціативи має бути серед питань, що обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі в липні.
Водночас прем'єр Бабіш заявив журналістам, що його уряд наразі надає пріоритет державним коштам для чеських громадян, оскільки домогосподарства борються з рахунками за енергоносії після конфлікту з Іраном, а не підтримці України.
"У нас немає грошей, тому ми отримуємо гроші від інших країн, а потім поставляємо (боєприпаси Україні. - Ред.)", - додав він.
- Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.
- Лідер Чехії Павел заявив, що Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи".
