Фінляндія активно братиме участь у чеській ініціативі з постачання боєприпасів Україні, - Стубб

Фінляндія долучилася до чеської ініціативи з постачання боєприпасів, забезпечуючи як надання власних снарядів, так і фінансову підтримку для їх придбання.

Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб на спільному брифінгу з президентом Чеської Республіки Петром Павелом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Внесок Фінляндії

"У першій партії ми підтримали ініціативу, приблизно на 30 млн євро, а минулого року ми скористалися нашим каналом постачання боєприпасів через Європейський Союз, виділивши 90 млн євро", - повідомив Стубб.

Він додав, що чеська снарядна ініціатива є однією з найбільш конкретних європейських ініціатив протягом цієї війни та зазначив, що партнери України та, звісно, Київ, вдячні Празі за неї.

Читайте також: Війна РФ проти України навряд чи закінчиться у 2026 році, - Стубб

Фінський президент зауважив, що його країна є однією з головних виробників великокаліберних боєприпасів, зокрема, 155-міліметрових.

Ініціатива буде продовжуватися

Ініціатива продовжується і буде продовжуватися", - запевнив своєю чергою Павел.

Також читайте: 62% чехів підтримують продовження "снарядної ініціативи" для України, - опитування

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.

Лідер Чехії Павел заявив, що Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи".

Читайте також: Місце заводу Rheinmetall в Україні вже визначено, - гендиректор Паппергер