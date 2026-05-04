Фінляндія активно братиме участь у чеській ініціативі з постачання боєприпасів Україні, - Стубб
Фінляндія долучилася до чеської ініціативи з постачання боєприпасів, забезпечуючи як надання власних снарядів, так і фінансову підтримку для їх придбання.
Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб на спільному брифінгу з президентом Чеської Республіки Петром Павелом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Внесок Фінляндії
"У першій партії ми підтримали ініціативу, приблизно на 30 млн євро, а минулого року ми скористалися нашим каналом постачання боєприпасів через Європейський Союз, виділивши 90 млн євро", - повідомив Стубб.
Він додав, що чеська снарядна ініціатива є однією з найбільш конкретних європейських ініціатив протягом цієї війни та зазначив, що партнери України та, звісно, Київ, вдячні Празі за неї.
Фінський президент зауважив, що його країна є однією з головних виробників великокаліберних боєприпасів, зокрема, 155-міліметрових.
Ініціатива буде продовжуватися
Ініціатива продовжується і буде продовжуватися", - запевнив своєю чергою Павел.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.
- Лідер Чехії Павел заявив, що Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи".
