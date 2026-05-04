Финляндия будет активно участвовать в чешской инициативе по поставкам боеприпасов Украине, - Стубб
Финляндия присоединилась к чешской инициативе по поставкам боеприпасов, обеспечивая как предоставление собственных снарядов, так и финансовую поддержку для их закупки.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместном брифинге с президентом Чешской Республики Петром Павелом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вклад Финляндии
"В первой партии мы поддержали инициативу, примерно на 30 млн евро, а в прошлом году мы воспользовались нашим каналом поставки боеприпасов через Европейский Союз, выделив 90 млн евро", - сообщил Стубб.
Он добавил, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов является одной из самых конкретных европейских инициатив в ходе этой войны, и отметил, что партнеры Украины и, конечно же, Киев, благодарны Праге за нее.
Финский президент отметил, что его страна является одним из главных производителей крупнокалиберных боеприпасов, в частности, 155-миллиметровых.
Инициатива будет продолжена
Инициатива продолжается и будет продолжаться", - заверил в свою очередь Павел.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.
- Лидер Чехии Павел заявил, что Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы".
