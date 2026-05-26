Стали известны детали визита Умерова в Берлин
Стали известны подробности визита секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова в Германию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Умерова Дианы Давитян агентству "Интерфакс Украина".
В Берлине обсудили безопасность и оборонное сотрудничество
По словам пресс-секретаря, 26 мая Умеров прибыл в Берлин, где уже провел ряд переговоров. Одной из ключевых стала встреча с советником канцлера Германии по вопросам Украины Гюнтером Зауттером.
Во время беседы стороны обсудили вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество. Особое внимание уделили теме Drone Deal между Украиной и Германией.
Также Давитян отметила, что вопрос ограниченного членства в Европейском Союзе во время этих переговоров не поднимался.
Кроме того, она сообщила, что на этой неделе запланированы визиты Умерова в еще несколько европейских столиц.
Ранее сообщалось, что Украина проводит закрытые переговоры с представителями стран ЕС в Берлине.
