Стали известны детали визита Умерова в Берлин

Умеров с визитом в Германии

Стали известны подробности визита секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустема Умерова в Германию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Умерова Дианы Давитян агентству "Интерфакс Украина".

В Берлине обсудили безопасность и оборонное сотрудничество

По словам пресс-секретаря, 26 мая Умеров прибыл в Берлин, где уже провел ряд переговоров. Одной из ключевых стала встреча с советником канцлера Германии по вопросам Украины Гюнтером Зауттером.

Во время беседы стороны обсудили вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество. Особое внимание уделили теме Drone Deal между Украиной и Германией.

Также Давитян отметила, что вопрос ограниченного членства в Европейском Союзе во время этих переговоров не поднимался.

Кроме того, она сообщила, что на этой неделе запланированы визиты Умерова в еще несколько европейских столиц.

Ранее сообщалось, что Украина проводит закрытые переговоры с представителями стран ЕС в Берлине.

Читайте также: В результате массированного удара РФ в Киеве повреждены офисы немецких вещателей DW и ARD: Мерц осудил атаку

Топ комментарии
+9
А коли умєров прибуде з візитом в Україну ?
26.05.2026 19:18 Ответить
+4
Ніколи. Він вічний турист. Згодом загубиться в Маямі бо чує гнида що кизда не за горами.
26.05.2026 19:21 Ответить
+3
Злодій представляє Україну. Так, ********, чи ні?
26.05.2026 19:19 Ответить
А коли умєров прибуде з візитом в Україну ?
Ніколи. Він вічний турист. Згодом загубиться в Маямі бо чує гнида що кизда не за горами.
Так часу ж нема, квитків нема. 😁

То до Берліну кожен дурень доїхати може.
А до Києва тільки королівські особи та білоруські котлетниці без проблем доїзджають. 😛
26.05.2026 19:22 Ответить
Котлетниці чи, таки, консерви?
26.05.2026 19:55 Ответить
Злодій представляє Україну. Так, ********, чи ні?
"Вор должєн сідєть в тюрьмє" -Тюрмєров
26.05.2026 19:20 Ответить
Це скільки він вже літає? Місяців три?
26.05.2026 19:29 Ответить
Давайте скинемося Умерову на квиток до Києва. Все- такі цілий керівник РНБО і під час війни бідолашний такий бідний, що не може взяти квиток до Києва.
26.05.2026 19:34 Ответить
Мене вже нудить від вигляду цих зрадницьких їб@льників!..
26.05.2026 19:53 Ответить
Тут Умерова в СІЗО чекають, а він по берлінах катається?
26.05.2026 20:04 Ответить
 
 