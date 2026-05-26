Стали відомі деталі візиту Умєрова в Берлін
Стали відомі деталі візиту секретаря Ради національної безпеки України Рустема Умєрова до Німеччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Умєрова Діани Давітян агентству "Інтерфакс Україна".
У Берліні обговорили безпеку і оборонну співпрацю
За словами речниці, 26 травня Умєров прибув до Берліна, де вже провів низку переговорів. Однією з ключових стала зустріч із радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.
Під час розмови сторони обговорили безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю. Окрему увагу приділили темі Drone Deal між Україною та Німеччиною.
Також Давітян зазначила, що питання обмеженого членства в Європейському Союзі під час цих переговорів не порушувалося.
Крім того, вона повідомила, що цього тижня заплановані візити Умєрова до ще кількох європейських столиць.
Раніше повідомлялося, що Україна проводить закриті перемовини з представниками країн ЄС у Берліні.
То до Берліну кожен дурень доїхати може.
А до Києва тільки королівські особи та білоруські котлетниці без проблем доїзджають. 😛