УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10339 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця України та Німеччини
1 561 12

Стали відомі деталі візиту Умєрова в Берлін

Умєров з візитом у Німеччині

Стали відомі деталі візиту секретаря Ради національної безпеки України Рустема Умєрова до Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Умєрова Діани Давітян агентству "Інтерфакс Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Берліні обговорили безпеку і оборонну співпрацю

За словами речниці, 26 травня Умєров прибув до Берліна, де вже провів низку переговорів. Однією з ключових стала зустріч із радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.

Під час розмови сторони обговорили безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю. Окрему увагу приділили темі Drone Deal між Україною та Німеччиною.

Також Давітян зазначила, що питання обмеженого членства в Європейському Союзі під час цих переговорів не порушувалося.

Крім того, вона повідомила, що цього тижня заплановані візити Умєрова до ще кількох європейських столиць.

Раніше повідомлялося, що Україна проводить закриті перемовини з представниками країн ЄС у Берліні.

Також читайте: Унаслідок масованого удару РФ у Києві пошкоджені офіси німецьких мовників DW та ARD: Мерц засудив атаку

Автор: 

візит (1756) Німеччина (8051) Умєров Рустем (901)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А коли умєров прибуде з візитом в Україну ?
показати весь коментар
26.05.2026 19:18 Відповісти
+5
Ніколи. Він вічний турист. Згодом загубиться в Маямі бо чує гнида що кизда не за горами.
показати весь коментар
26.05.2026 19:21 Відповісти
+4
Мене вже нудить від вигляду цих зрадницьких їб@льників!..
показати весь коментар
26.05.2026 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли умєров прибуде з візитом в Україну ?
показати весь коментар
26.05.2026 19:18 Відповісти
Ніколи. Він вічний турист. Згодом загубиться в Маямі бо чує гнида що кизда не за горами.
показати весь коментар
26.05.2026 19:21 Відповісти
Так часу ж нема, квитків нема. 😁

То до Берліну кожен дурень доїхати може.
А до Києва тільки королівські особи та білоруські котлетниці без проблем доїзджають. 😛
показати весь коментар
26.05.2026 19:22 Відповісти
Котлетниці чи, таки, консерви?
показати весь коментар
26.05.2026 19:55 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2026 20:11 Відповісти
Злодій представляє Україну. Так, ********, чи ні?
показати весь коментар
26.05.2026 19:19 Відповісти
"Вор должєн сідєть в тюрьмє" -Тюрмєров
показати весь коментар
26.05.2026 19:20 Відповісти
Це скільки він вже літає? Місяців три?
показати весь коментар
26.05.2026 19:29 Відповісти
Давайте скинемося Умерову на квиток до Києва. Все- такі цілий керівник РНБО і під час війни бідолашний такий бідний, що не може взяти квиток до Києва.
показати весь коментар
26.05.2026 19:34 Відповісти
Мене вже нудить від вигляду цих зрадницьких їб@льників!..
показати весь коментар
26.05.2026 19:53 Відповісти
Тут Умерова в СІЗО чекають, а він по берлінах катається?
показати весь коментар
26.05.2026 20:04 Відповісти
Зустрівся з радником. А з двірником не зустрічавсь? Цей узбецький корупціонер вже нікому не потрібен.
показати весь коментар
26.05.2026 20:46 Відповісти
 
 