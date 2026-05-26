Стали відомі деталі візиту Умєрова в Берлін

Стали відомі деталі візиту секретаря Ради національної безпеки України Рустема Умєрова до Німеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Умєрова Діани Давітян агентству "Інтерфакс Україна".

У Берліні обговорили безпеку і оборонну співпрацю

За словами речниці, 26 травня Умєров прибув до Берліна, де вже провів низку переговорів. Однією з ключових стала зустріч із радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.

Під час розмови сторони обговорили безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю. Окрему увагу приділили темі Drone Deal між Україною та Німеччиною.

Також Давітян зазначила, що питання обмеженого членства в Європейському Союзі під час цих переговорів не порушувалося.

Крім того, вона повідомила, що цього тижня заплановані візити Умєрова до ще кількох європейських столиць.

Раніше повідомлялося, що Україна проводить закриті перемовини з представниками країн ЄС у Берліні.

