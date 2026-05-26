Правительство Польши продлило уровень террористической угрозы до 31 августа
В Польше продлили повышенный уровень террористической угрозы еще на три месяца, до 31 августа этого года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении правительственного центра безопасности Польши в соцсети X.
Сигнал для служб быть начеку
Отмечается, что повышенные уровни угрозы касаются инфраструктуры и энергетической инфраструктуры за пределами страны на уровне Bravo, киберпространства на уровне Bravo CRP, а также части железной дороги на уровне Charlie.
Соответствующее распоряжение подписал 25 мая глава правительства Польши Дональд Туск. Документ вступит в силу с 1 июня.
Причины продления уровней угрозы
Эти уровни являются сигналом для служб, чтобы они были готовы к действиям. Польша ввела их еще в 2022 году и уже неоднократно продлевала на следующие 90 дней.
Ранее Дональд Туск отмечал, что повышение уровня угрозы связано с гибридными и киберугрозами со стороны России и Беларуси.
Второй уровень Bravo является профилактическим и применяется тогда, когда конкретная цель атаки не определена. Уровень Charlie означает высокий уровень угрозы, когда есть подтвержденная информация о возможной атаке или диверсии.
