Уряд Польщі продовжив рівень терористичної загрози до 31 серпня

У Польщі продовжили підвищені рівні терористичної загрози ще на три місяці, до 31 серпня цього року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні урядового центру безпеки Польщі в соцмережі X.

Сигнал для служб бути напоготові

Зазначається, що підвищені рівні загрози стосуються інфраструктури та енергетичної інфраструктури за межами країни на рівні Bravo, кіберпростору на рівні Bravo CRP, а також частини залізниці на рівні Charlie.

Відповідне розпорядження підписав 25 травня глава уряду Польщі Дональд Туск. Документ набуде чинності з 1 червня.

Причини продовження рівнів загрози

Ці рівні є сигналом для служб, щоб вони були готові до дій. Польща запровадила їх ще у 2022 році і вже неодноразово продовжувала на наступні 90 днів.

Раніше Дональд Туск зазначав, що підвищення рівня загрози пов’язане з гібридними та кіберзагрозами з боку Росії та Білорусі.

Другий рівень Bravo є профілактичним і застосовується тоді, коли конкретну ціль атаки не визначено. Рівень Charlie означає високий рівень загрози, коли є підтверджена інформація про можливу атаку або диверсію.

До слова, США погодилися на попередню участь Польщі у виробництві ракет для систем ППО Patriot. Ракети виготовлятимуть підприємства польського оборонно-промислового комплексу в межах спеціального консорціуму, оскільки держава має для цього відповідні технічні можливості.

