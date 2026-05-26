Силы обороны сдерживают наступление РФ: 232 боя за сутки, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 232 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 26 мая, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 53 авиаудара, сбросил 186 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4583 дрона-камикадзе и совершил 1864 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло семь боевых столкновений. Противник нанес один авиаудар, сбросил четыре КАБы, осуществил 71 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча, Гранов, Терновая, Лиман и Колодязное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Куриловка, Боровая, Новоплатоновка. Два боестолкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево, Дибровы и в районе Ямполя.

На Славянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе Тихоновки.

Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Плещиевки, Русина Яра и в сторону населенных пунктов Николайполя, Вольного и Кучерова Яра.

На Покровском направлении враг совершил 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Орехово, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 25 оккупантов и 8 ранено; уничтожено три единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага, одно средство РЭБ, повреждено 12 единиц автомобильной и одна единица специальной техники, три пушки и шесть укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 162 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Новохатское.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Гуляйполе, Солодкое, Зализнычное, Староукраинка и в сторону Нового Запорожья, Цветково и Чаривного. Сейчас продолжается один бой.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Щербаков и Белогорья.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.