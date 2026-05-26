Силы обороны сдерживают наступление РФ: 232 боя за сутки, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 232 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 26 мая, передает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, совершил 53 авиаудара, сбросил 186 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4583 дрона-камикадзе и совершил 1864 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло семь боевых столкновений. Противник нанес один авиаудар, сбросил четыре КАБы, осуществил 71 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча, Гранов, Терновая, Лиман и Колодязное. Два боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Куриловка, Боровая, Новоплатоновка. Два боестолкновения продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Дробышево, Дибровы и в районе Ямполя.
На Славянском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе Тихоновки.
Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Плещиевки, Русина Яра и в сторону населенных пунктов Николайполя, Вольного и Кучерова Яра.
На Покровском направлении враг совершил 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Орехово, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 25 оккупантов и 8 ранено; уничтожено три единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага, одно средство РЭБ, повреждено 12 единиц автомобильной и одна единица специальной техники, три пушки и шесть укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 162 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Новохатское.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Гуляйполе, Солодкое, Зализнычное, Староукраинка и в сторону Нового Запорожья, Цветково и Чаривного. Сейчас продолжается один бой.
- На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Щербаков и Белогорья.
- На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону о. Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Як зазначає https://x.com/UkraineDailyUpd UkraineDailyUpdate, ситуація в Костянтинівці за останні дні погіршилася. Кілька груп росіян змогли проникнути в центральну частину міста. Попри підтверджену присутність українських сил на півдні Костянтинівки, а також у сусідніх населених пунктах - Іллінівці та Новодмитрівці, - російським підрозділам вдалося обійти ці позиції та зайти в багатоповерхову та промислову забудову центру міста, де вони одразу ж потрапили під удари
Хоча не завжди вдається підтвердити ліквідацію всіх прониклих груп, стійкої та тривалої російської присутності в місті наразі не спостерігається. Місто залишається «клаптиковим» - зонами українського контролю та спірними ділянками. Через обмежену кількість підтверджених даних наразі складно дати точну оцінку ситуації
❗️ Для того, щоб вважати територію під російським контролем, необхідна постійна і безперервна присутність російських сил за відсутності українських підрозділів. Ці умови наразі не виконуються.
Найімовірніше, пише https://x.com/UkraineDailyUpd UkraineDailyUpdate, ситуація розвиватиметься за сценарієм, схожим на бої за Покровськ та Торецьк. Тоді значні території тривалий час залишалися спірними, а українські сили утримували ключові позиції, що не дозволяло російським силам встановити повноцінний контроль над містом.