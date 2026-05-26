Сили оборони стримують наступ РФ: 232 бої за добу, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 232 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 26 травня, передає Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4583 дронів-камікадзе та здійснив 1864 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав одного авіаудару, скинув чотири КАБи, здійснив 71 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне. Два боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Курилівка, Борова, Новоплатонівка. Два боєзіткнення тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Тихонівки.

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 25 окупантів та 8 поранено; знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, один засіб РЕБ, пошкоджено 12 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, три гармати та шість укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 162 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новохатське.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває один бій.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в напрямку Щербаків та Білогір’я.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.