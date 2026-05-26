В Буче 11-летний мальчик спрыгнул со строительного крана и погиб

В Буче 11-летний подросток спрыгнул со строительного крана и погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

Трагические обстоятельства

23 мая очевидица обратилась в полицию и рассказала, что на стройке упал ребенок.

Правоохранители установили, что двое подростков проникли на территорию, и один из них, мальчик 11 лет, взобрался на кран и прыгнул вниз.

Уголовное производство открыто по статье 15 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Что известно из местных каналов

Местные Telegram-каналы пишут, что школьник говорил друзьям о намерении прыгнуть, а они пытались его отговорить.

После этого дети разошлись, но пятиклассник вернулся на стройку, снова взобрался на кран и прыгнул.

От полученных травм он скончался на месте. Перед трагедией мальчик отправил друзьям прощальное видео

"Мы призываем родителей уделять внимание досугу детей и объяснять им риски", – отметили в полиции.

