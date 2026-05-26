В Буче 11-летний мальчик спрыгнул со строительного крана и погиб

В Буче 11-летний подросток спрыгнул со строительного крана и погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

Трагические обстоятельства

23 мая очевидица обратилась в полицию и рассказала, что на стройке упал ребенок.

Правоохранители установили, что двое подростков проникли на территорию, и один из них, мальчик 11 лет, взобрался на кран и прыгнул вниз.

Уголовное производство открыто по статье 15 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Что известно из местных каналов

Местные Telegram-каналы пишут, что школьник говорил друзьям о намерении прыгнуть, а они пытались его отговорить.

После этого дети разошлись, но пятиклассник вернулся на стройку, снова взобрался на кран и прыгнул.

От полученных травм он скончался на месте. Перед трагедией мальчик отправил друзьям прощальное видео

"Мы призываем родителей уделять внимание досугу детей и объяснять им риски", – отметили в полиции.

Діти, вчіть закони фізики!!!
Бажано не по фільмах з паркуром.
26.05.2026 22:42 Ответить
Ще і двоє батьків є. А дитини нема. Прикро
26.05.2026 22:43 Ответить
Синій кит?
26.05.2026 22:45 Ответить
Дуже болісно усвідомлювати, що українців стає все менше і менше.
З основної причини і багатьох інших людського життя.
26.05.2026 22:50 Ответить
Нічого дивного, природній відбір. Хоча для батьків це горе.
26.05.2026 22:52 Ответить
До чого тут природний відбір? Батьки на сина хєр забили. Це їх треба було з крану скинути.
26.05.2026 23:19 Ответить
Є такі діти, що за ними батьки иайже по п'ятам ходять, а воно дебільне все одно в якусь халепу влізе.
26.05.2026 23:55 Ответить
