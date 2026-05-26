В Буче 11-летний мальчик спрыгнул со строительного крана и погиб
В Буче 11-летний подросток спрыгнул со строительного крана и погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.
Трагические обстоятельства
23 мая очевидица обратилась в полицию и рассказала, что на стройке упал ребенок.
Правоохранители установили, что двое подростков проникли на территорию, и один из них, мальчик 11 лет, взобрался на кран и прыгнул вниз.
Уголовное производство открыто по статье 15 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Что известно из местных каналов
Местные Telegram-каналы пишут, что школьник говорил друзьям о намерении прыгнуть, а они пытались его отговорить.
После этого дети разошлись, но пятиклассник вернулся на стройку, снова взобрался на кран и прыгнул.
От полученных травм он скончался на месте. Перед трагедией мальчик отправил друзьям прощальное видео
"Мы призываем родителей уделять внимание досугу детей и объяснять им риски", – отметили в полиции.
- Ранее мы писали, что в Ривненской области в канаве утонул двухлетний мальчик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бажано не по фільмах з паркуром.
З основної причини і багатьох інших людського життя.