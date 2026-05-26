У Бучі 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана і загинув
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Київської області.
Трагічні обставини
23 травня очевидиця звернулася до поліції і розповіла, що на будівництві впала дитина.
Правоохоронці встановили, що двоє підлітків проникли на територію, і один із них, хлопець 11 років, виліз на кран та стрибнув вниз.
Кримінальне провадження відкрито за статтею 15 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.
Що відомо від місцевих каналів
Місцеві Telegram-канали пишуть, що школяр говорив друзям про намір стрибнути, а вони намагалися його відмовити.
Після цього діти розійшлися, але п’ятикласник повернувся на будівництво, знову виліз на кран і стрибнув.
Від отриманих травм він загинув на місці. Перед трагедією хлопець надіслав друзям прощальне відео
"Ми закликаємо батьків приділяти увагу дозвіллю дітей та пояснювати їм ризики", – зазначили у поліції.
