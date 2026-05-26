У Бучі 11-річний хлопець стрибнув із будівельного крана і загинув

У Бучі 11-річний підліток стрибнув з будівельного крана і загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Київської області.

Трагічні обставини

23 травня очевидиця звернулася до поліції і розповіла, що на будівництві впала дитина.

Правоохоронці встановили, що двоє підлітків проникли на територію, і один із них, хлопець 11 років, виліз на кран та стрибнув вниз.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 15 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.

Що відомо від місцевих каналів

Місцеві Telegram-канали пишуть, що школяр говорив друзям про намір стрибнути, а вони намагалися його відмовити.

Після цього діти розійшлися, але п’ятикласник повернувся на будівництво, знову виліз на кран і стрибнув.

Від отриманих травм він загинув на місці. Перед трагедією хлопець надіслав друзям прощальне відео

"Ми закликаємо батьків приділяти увагу дозвіллю дітей та пояснювати їм ризики", – зазначили у поліції.

Діти, вчіть закони фізики!!!
Бажано не по фільмах з паркуром.
26.05.2026 22:42 Відповісти
Ще і двоє батьків є. А дитини нема. Прикро
26.05.2026 22:43 Відповісти
Синій кит?
26.05.2026 22:45 Відповісти
Дуже болісно усвідомлювати, що українців стає все менше і менше.
З основної причини і багатьох інших людського життя.
26.05.2026 22:50 Відповісти
Нічого дивного, природній відбір. Хоча для батьків це горе.
26.05.2026 22:52 Відповісти
 
 