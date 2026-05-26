ЕС продлил санкции за нарушение прав человека в России до 2027 года
Совет Европейского Союза продлил действие санкционного механизма в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека и подрыву демократии в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Санкции остаются в силе до 2027 года
Ограничительные меры продлены до 28 мая 2027 года. Они направлены против лиц, которых считают ответственными за репрессии против населения, демократической оппозиции и нарушение верховенства права в РФ.
В настоящее время санкции распространяются на 72 физических и одно юридическое лицо.
Ограничения и позиция Евросоюза
Лица, включенные в санкционный список, подпадают под замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Также для них действует запрет на въезд.
"ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в России и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контексте войны России против Украины", - говорится в сообщении Совета ЕС.
- Ранее сообщалось, что Великобритания готовит новые санкции против РФ, а Румыния выступает за усиление давления на РФ после новых ударов по Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль