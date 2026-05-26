ЄС продовжив санкції за порушення прав людини в Росії до 2027 року

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкційного механізму проти осіб, причетних до порушень прав людини та підриву демократії в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Санкції залишаються чинними до 2027 року

Обмежувальні заходи продовжено до 28 травня 2027 року. Вони спрямовані проти осіб, яких вважають відповідальними за репресії проти населення, демократичної опозиції та порушення верховенства права в РФ.

Наразі санкції поширюються на 72 фізичних та одну юридичну особу.

Обмеження та позиція Євросоюзу

Особи, включені до санкційного списку, підпадають під заморожування активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Також для них діє заборона на в’їзд.

"ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії й глибоко стурбований подальшим погіршенням ситуації з правами людини в країні особливо в контексті війни Росії проти України", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.