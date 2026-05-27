Взрывы прогремели в российском Таганроге: вероятно, поражен авиаремонтный завод, - СМИ. ФОТО
В ночь на среду, 27 мая 2026 года, в российском Таганроге раздавались взрывы, жители жаловались в соцсетях, что после атаки в городе виден дым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Вероятно, пострадал завод
Согласно анализу ASTRA кадров, снятых очевидцами, дым поднимается над территорией 325-го авиационного ремонтного завода. Видео было снято примерно в 2,8 км от предприятия.
Сфера деятельности предприятия
325-й авиационный ремонтный завод / ОАО "325 АРЗ" - авиаремонтное предприятие, расположенное в Таганроге. Из-за вторжения России в Украину завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины. Рядом также расположен 352-й авиазавод. Получили ли сами предприятия повреждения - пока неизвестно. Информации о пострадавших также пока нет.
Напомним, что ранее это предприятие уже подвергалось атаке в декабре 2024 года.
Я своє відвоював.
Ти чомусь хочеш щоб недобровольці міняли добровольців. Сам би ти пішов з бусяреними на бз?
Якісь балувані ті таганрожці... Чого скаржитись? Скільки там того диму? )))