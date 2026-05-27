РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12828 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 581 18

Взрывы прогремели в российском Таганроге: вероятно, поражен авиаремонтный завод, - СМИ. ФОТО

В ночь на среду, 27 мая 2026 года, в российском Таганроге раздавались взрывы, жители жаловались в соцсетях, что после атаки в городе виден дым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вероятно, пострадал завод

Согласно анализу ASTRA кадров, снятых очевидцами, дым поднимается над территорией 325-го авиационного ремонтного завода. Видео было снято примерно в 2,8 км от предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражено вражеское предприятие-производитель дронов "Атлант Аэро" в Таганроге и склады с боеприпасами на оккупированной территории, - Генштаб

Таганрог после атаки
Таганрог после атаки
Таганрог после атаки

Сфера деятельности предприятия

325-й авиационный ремонтный завод / ОАО "325 АРЗ" - авиаремонтное предприятие, расположенное в Таганроге. Из-за вторжения России в Украину завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины. Рядом также расположен 352-й авиазавод. Получили ли сами предприятия повреждения - пока неизвестно. Информации о пострадавших также пока нет.

Напомним, что ранее это предприятие уже подвергалось атаке в декабре 2024 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский Таганрог подвергся ракетному удару: вероятно, поражено предприятие, производящее дроны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5239) Удары по РФ (962) Таганрог (17)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це не москва, москві плювати на рабів в таганрогах
показать весь комментарий
27.05.2026 06:49 Ответить
+4
Ну так, з Швейцарії видніше. Але от туди дрони зроблені у Таганрозі не долітають. Поки що.
показать весь комментарий
27.05.2026 06:51 Ответить
+3
Станеш командувачем СБС,тоді вдариш куди захочеш.Але не станеш.Бо диванний балабол.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не москва, москві плювати на рабів в таганрогах
показать весь комментарий
27.05.2026 06:49 Ответить
Ну так, з Швейцарії видніше. Але от туди дрони зроблені у Таганрозі не долітають. Поки що.
показать весь комментарий
27.05.2026 06:51 Ответить
Як спалити бота? Показати йому мій прапорець 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.05.2026 06:53 Ответить
Станеш командувачем СБС,тоді вдариш куди захочеш.Але не станеш.Бо диванний балабол.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:33 Ответить
Я сплачую податки, цього достатньо. Не треба захищати зрадників і саботажників.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:37 Ответить
Бггг.Так ти герой "економічного фронту".Не сміши.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:54 Ответить
Це така мені дяка за донати і податки? Ти точно бувший ЗСУ-шник а не мусорило з третьої лінії?
показать весь комментарий
27.05.2026 08:00 Ответить
Не мели хєрні і не сміши людей.90+% ос СОУ-мобілізовані платники податків.Вони з радістю будуть знову платить податки замість фронту і поміняються з тобою місцями.Тільки ти боїшся,то не квакай.Так,я колишній мл. сержант ЗСУ.57 омпбр і 115 омбр.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:14 Ответить
Не мл. а мол.
Я своє відвоював.
Ти чомусь хочеш щоб недобровольці міняли добровольців. Сам би ти пішов з бусяреними на бз?
показать весь комментарий
27.05.2026 08:20 Ответить
Де відвоював?На чиїй стороні? Якби ти воював,то знав що у нас бр,а бз у кацапів.Хто воював таку хєрню як ти не напише.Були в нас ті хто не хотіли воювать.Потім звикли і воювали як всі.
показать весь комментарий
27.05.2026 09:03 Ответить
У 2014 ще ні бз ні бр не було... На стороні України. 🇺🇦
показать весь комментарий
27.05.2026 09:08 Ответить
зелена наволоч забороняє бомбити мацкву....від нього туди тільки двушечки
показать весь комментарий
27.05.2026 07:55 Ответить
Открой личико, Арткор, ведь так и помрешь анонимом. «Здесь лежит человек без паспорта» 🤭
показать весь комментарий
27.05.2026 07:07 Ответить
Я вже позаду тебе з сокирою, москвохрюкало 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.05.2026 07:11 Ответить
В этом вся твоя суть, свободная женщина Швейцарской конфедерации - быть позаду, да пидгавкуваты час вид часу. Дывысь уважно щоб VON нэ видпав.
показать весь комментарий
27.05.2026 07:20 Ответить
Не трясись, москвохрюк. Найду, доб'ю 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.05.2026 07:27 Ответить
До речі, в підмосковному Зеленограді під час минулої атаки, схоже, таки розвалили чистий цех.
показать весь комментарий
27.05.2026 08:49 Ответить
"... мешканці скаржилися у соцмережах, що після атаки у місті видно дим."

Якісь балувані ті таганрожці... Чого скаржитись? Скільки там того диму? )))
показать весь комментарий
27.05.2026 09:20 Ответить
 
 