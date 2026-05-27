Вибухи гриміли в російському Таганрозі: ймовірно, уражено авіаремонтний завод, - ЗМІ. ФОТО

У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, у російському Таганрозі лунали вибухи, мешканці скаржилися у соцмережах, що після атаки у місті видно дим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Ймовірно, уражено завод

Згідно з аналізом ASTRA кадрів, знятих очевидцями, дим здіймається над територією 325-го авіаційного ремонтного заводу. Відео було зняте приблизно за 2,8 км від підприємства.

Уражено вороже підприємство-виробник дронів "Атлант Аеро" у Таганрозі та склади з боєприпасами на окупованій території, - Генштаб







Сфера діяльності підприємства

325-й авіаційний ремонтний завод / ВАТ "325 АРЗ" - авіаремонтне підприємство, розташоване в Таганрозі. Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України. Поруч також розташований 352-й авіазавод. Чи зазнали самі підприємства пошкоджень - наразі невідомо. Інформації про постраждалих також поки немає.

Нагадаємо, що раніше це підприємство вже зазнавало атаки у грудні 2024 року.

