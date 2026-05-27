Новости Отношения Украины и Грузии
421 11

Украина готова двигаться к взаимовыгодным отношениям с Грузией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил Грузию с Днем независимости и заявил о готовности строить взаимовыгодные отношения между странами.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Наши нации объединяют давние связи и общее понимание ценности свободы и достоинства. Желаю Грузии мира, единства, силы и процветания. Мы рассчитываем на взаимовыгодные отношения, и Украина готова двигаться в этом направлении", - отметил он.

Что предшествовало?

  • Ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский на полях международного саммита в Ереване провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Несмотря на сложный политический контекст, стороны заявили о готовности поддерживать диалог.
  • В то же время в 2024 году ряд представителей правящей партии Грузии, в частности Кобахидзе, были включены в санкционные списки Украины сроком на 10 лет.
  • Грузинская сторона после контактов с украинским руководством заявляет о стремлении к постепенной нормализации отношений между государствами.

Автор: 

Грузия Зеленский Владимир
27.05.2026 08:48 Ответить
Знову про все хороше, при самій поганій позиції, куди він завів Україну за сім років правління.
27.05.2026 08:39 Ответить
Новость не в дне независимости Грузии,а в поздравлении шашлычника
27.05.2026 08:53 Ответить
Знову про все хороше, при самій поганій позиції, куди він завів Україну за сім років правління.
27.05.2026 08:39 Ответить
Якщо по правді, то всі вони заводили розпродуючи запаси зброї та влаштовуючи політичну гризню.
27.05.2026 08:46 Ответить
Не треба було з Януковичем гристися?
27.05.2026 09:26 Ответить
27.05.2026 08:48 Ответить
Не треба плутати уряд Грузії та звичайних грузин. Протестні настрої там дуже високі. Грузію треба повертати у напрямку євроінтеграції.
27.05.2026 09:00 Ответить
Щоб не плутати, для цього треба зайти в букінг і почитати захоплені відгуки росіянців про гостинність грузин
27.05.2026 09:12 Ответить
грузино рашистська влада в Грузії успішно веде протестних грузин в обійми куйла давно...
27.05.2026 09:26 Ответить
27.05.2026 08:53 Ответить
Ніякої гідності. Грузинська влада весь час плює в обличчя Зе.
27.05.2026 09:04 Ответить
Україна має рухатись до взаємовигідних відносин з Європою і Америкою. Але поки що Україна в зел.айні.
27.05.2026 09:12 Ответить
З Європою і Америкою вже взаємовигідні відносини. Україна бореться із спільним ворогом.
27.05.2026 09:19 Ответить
 
 