Украина готова двигаться к взаимовыгодным отношениям с Грузией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил Грузию с Днем независимости и заявил о готовности строить взаимовыгодные отношения между странами.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X.

"Наши нации объединяют давние связи и общее понимание ценности свободы и достоинства. Желаю Грузии мира, единства, силы и процветания. Мы рассчитываем на взаимовыгодные отношения, и Украина готова двигаться в этом направлении", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский на полях международного саммита в Ереване провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Несмотря на сложный политический контекст, стороны заявили о готовности поддерживать диалог.

В то же время в 2024 году ряд представителей правящей партии Грузии, в частности Кобахидзе, были включены в санкционные списки Украины сроком на 10 лет.

Грузинская сторона после контактов с украинским руководством заявляет о стремлении к постепенной нормализации отношений между государствами.

