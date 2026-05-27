Україна готова рухатись до взаємовигідних відносин із Грузією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський привітав Грузію із Днем незалежності та заявив про готовність будувати взаємовигідні відносини між країнами.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наші нації об’єднують давні зв’язки та спільне розуміння цінності свободи й гідності. Бажаю Грузії миру, єдності, сили та процвітання. Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше цього року президент України Володимир Зеленський на полях міжнародного саміту в Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Попри складний політичний контекст, сторони заявили про готовність підтримувати діалог.
- Водночас у 2024 році низка представників керівної партії Грузії, зокрема Кобахідзе, були включені до санкційних списків України строком на 10 років.
- Грузинська сторона після контактів із українським керівництвом заявляє про прагнення до поступової нормалізації відносин між державами.
