УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14634 відвідувача онлайн
Новини Відносини України та Грузії
566 13

Україна готова рухатись до взаємовигідних відносин із Грузією, - Зеленський

Відносини України та Грузії: Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський привітав Грузію із Днем незалежності та заявив про готовність будувати взаємовигідні відносини між країнами.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Наші нації об’єднують давні зв’язки та спільне розуміння цінності свободи й гідності. Бажаю Грузії миру, єдності, сили та процвітання. Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі", - зазначив він.

Читайте: Щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова, він президент країни, що воює, - Кобахідзе

Що передувало?

  • Раніше цього року президент України Володимир Зеленський на полях міжнародного саміту в Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Попри складний політичний контекст, сторони заявили про готовність підтримувати діалог.
  • Водночас у 2024 році низка представників керівної партії Грузії, зокрема Кобахідзе, були включені до санкційних списків України строком на 10 років.
  • Грузинська сторона після контактів із українським керівництвом заявляє про прагнення до поступової нормалізації відносин між державами.

Читайте: Є перспективи конструктивного перезапуску відносин з Угорщиною, - Зеленський

Автор: 

Грузія (1854) Зеленський Володимир (27845)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Грузія ж рухається до кацапів
показати весь коментар
27.05.2026 08:48 Відповісти
+2
Знову про все хороше, при самій поганій позиції, куди він завів Україну за сім років правління.
показати весь коментар
27.05.2026 08:39 Відповісти
+2
Ніякої гідності. Грузинська влада весь час плює в обличчя Зе.
показати весь коментар
27.05.2026 09:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову про все хороше, при самій поганій позиції, куди він завів Україну за сім років правління.
показати весь коментар
27.05.2026 08:39 Відповісти
Якщо по правді, то всі вони заводили розпродуючи запаси зброї та влаштовуючи політичну гризню.
показати весь коментар
27.05.2026 08:46 Відповісти
Не треба було з Януковичем гристися?
показати весь коментар
27.05.2026 09:26 Відповісти
Грузія ж рухається до кацапів
показати весь коментар
27.05.2026 08:48 Відповісти
Не треба плутати уряд Грузії та звичайних грузин. Протестні настрої там дуже високі. Грузію треба повертати у напрямку євроінтеграції.
показати весь коментар
27.05.2026 09:00 Відповісти
Щоб не плутати, для цього треба зайти в букінг і почитати захоплені відгуки росіянців про гостинність грузин
показати весь коментар
27.05.2026 09:12 Відповісти
грузино рашистська влада в Грузії успішно веде протестних грузин в обійми куйла давно...
показати весь коментар
27.05.2026 09:26 Відповісти
"Перевзуються"... Вірменія теж "рухалася"...
показати весь коментар
27.05.2026 09:41 Відповісти
Новость не в дне независимости Грузии,а в поздравлении шашлычника
показати весь коментар
27.05.2026 08:53 Відповісти
Ніякої гідності. Грузинська влада весь час плює в обличчя Зе.
показати весь коментар
27.05.2026 09:04 Відповісти
Україна має рухатись до взаємовигідних відносин з Європою і Америкою. Але поки що Україна в зел.айні.
показати весь коментар
27.05.2026 09:12 Відповісти
З Європою і Америкою вже взаємовигідні відносини. Україна бореться із спільним ворогом.
показати весь коментар
27.05.2026 09:19 Відповісти
Ти придурку на)(уя тобі гризія ?
показати весь коментар
27.05.2026 09:34 Відповісти
 
 