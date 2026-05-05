Щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова, він президент країни, що воює, - Кобахідзе

Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна готова вживати всіх кроків для максимально можливого відновлення відносин з Україною.

Подробиці

"Ці виклики накопичилися, але між нашими країнами дуже довга історія дружби та відносин. Виходячи з цього ми готові зробити все, щоб ці відносини максимально відновилися і щоб це відобразилося у відносинах між урядами. З нашого боку можуть бути зроблені всі розумні кроки", - зазначив він.

Кобахідзе зазначив, що Грузія всіляко підтримує народ України.

"Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб між країнами та урядами зберігалися дружні відносини. Почекаємо розвитку подій. З нашого боку, повна готовність.

Я особисто ніколи не згадував Зеленського у негативному контексті, і на це є проста причина: він президент країни, яка сьогодні перебуває у війні, і ця країна наш друг. Тому щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова", - пояснив прем'єр Грузії.

Кобахідзе не погодився розкрити деталі його зустрічі з Зеленським і повторив, що розмова двох лідерів мала "дружній та орієнтований на майбутнє характер".

"Ми переважно зосередилися на дружній розмові. Настрій був саме таким, що дуже важливо. У деталі, зокрема щодо проблем, ми не заглиблювалися. Проблеми були і нікуди не зникли, але ми маємо бути орієнтовані на майбутнє" ,- підсумував він.

Що передувало?

