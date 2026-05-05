УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4914 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Грузії
3 805 7

Щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова, він президент країни, що воює, - Кобахідзе

Кобахідзе прокоментував зустріч із Зеленським

Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна готова вживати всіх кроків для максимально можливого відновлення відносин з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ці виклики накопичилися, але між нашими країнами дуже довга історія дружби та відносин. Виходячи з цього ми готові зробити все, щоб ці відносини максимально відновилися і щоб це відобразилося у відносинах між урядами. З нашого боку можуть бути зроблені всі розумні кроки", - зазначив він.

Кобахідзе зазначив, що Грузія всіляко підтримує народ України.

Також читайте: Зеленський призначив Михайла Бродовича послом України в Грузії

"Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб між країнами та урядами зберігалися дружні відносини. Почекаємо розвитку подій. З нашого боку, повна готовність.

Я особисто ніколи не згадував Зеленського у негативному контексті, і на це є проста причина: він президент країни, яка сьогодні перебуває у війні, і ця країна наш друг. Тому щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова", - пояснив прем'єр Грузії.

Кобахідзе не погодився розкрити деталі його зустрічі з Зеленським і повторив, що розмова двох лідерів мала "дружній та орієнтований на майбутнє характер".

"Ми переважно зосередилися на дружній розмові. Настрій був саме таким, що дуже важливо. У деталі, зокрема щодо проблем, ми не заглиблювалися. Проблеми були і нікуди не зникли, але ми маємо бути орієнтовані на майбутнє" ,- підсумував він.

Читайте: Прем’єр Грузії про розмову з Зеленським: дружня, але без розголошення деталей

Що передувало?

Також читайте: ЄС виключив нафтовий термінал Кулеві в Грузії з нового пакету санкцій проти Росії

Автор: 

Грузія (1849) Кобахідзе Іраклі (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого ти - Кобахідзе? - ви ж до кацапів тулитесь
показати весь коментар
05.05.2026 13:54 Відповісти
Вова забув,що проти Кобахідзе санкції,а так все чудово
показати весь коментар
05.05.2026 13:58 Відповісти
зєля такий, от захоче коба йому підіграти на роялі "в чотири руки", а ваван візьме, свого пальця прибере й кришкою хлопне! скаже "досить" ))
показати весь коментар
05.05.2026 14:00 Відповісти
Максимально дружня розмова - набухались в сраку і гигикали що коні, чи шо?
показати весь коментар
05.05.2026 14:01 Відповісти
Я досить часто буваю у Тбілісі. Багато років закоханий у Сакартвело. Але те в що перетворили кремлівські сраколизи цю чудову країну-злочин перед нащадками. По Руставелі хоч не ходи -скрізь кацапський ізик!!!
показати весь коментар
05.05.2026 14:42 Відповісти
Воно шалава кацапська а не грузин
показати весь коментар
05.05.2026 15:40 Відповісти
З початку треба кацапський ч... витягти з рота,а потім вже щось казати.
показати весь коментар
05.05.2026 16:55 Відповісти
 
 