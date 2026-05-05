Щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова, він президент країни, що воює, - Кобахідзе
Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна готова вживати всіх кроків для максимально можливого відновлення відносин з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.
Подробиці
"Ці виклики накопичилися, але між нашими країнами дуже довга історія дружби та відносин. Виходячи з цього ми готові зробити все, щоб ці відносини максимально відновилися і щоб це відобразилося у відносинах між урядами. З нашого боку можуть бути зроблені всі розумні кроки", - зазначив він.
Кобахідзе зазначив, що Грузія всіляко підтримує народ України.
"Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб між країнами та урядами зберігалися дружні відносини. Почекаємо розвитку подій. З нашого боку, повна готовність.
Я особисто ніколи не згадував Зеленського у негативному контексті, і на це є проста причина: він президент країни, яка сьогодні перебуває у війні, і ця країна наш друг. Тому щодо Зеленського я завжди ретельно підбирав слова", - пояснив прем'єр Грузії.
Кобахідзе не погодився розкрити деталі його зустрічі з Зеленським і повторив, що розмова двох лідерів мала "дружній та орієнтований на майбутнє характер".
"Ми переважно зосередилися на дружній розмові. Настрій був саме таким, що дуже важливо. У деталі, зокрема щодо проблем, ми не заглиблювалися. Проблеми були і нікуди не зникли, але ми маємо бути орієнтовані на майбутнє" ,- підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, Зеленський під час візиту до Єревану провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, прем'єром Польщі Дональдом Туском, прем'єром Канади Марком Карні, прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
