Прем’єр Грузії про розмову з Зеленським: дружня, але без розголошення деталей

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував свою першу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, назвавши її дружньою та змістовною.

За словами глави грузинського уряду, деталі розмови не розголошуються через закритий формат переговорів. Водночас він підкреслив загальний позитивний характер діалогу між сторонами.

Перша розмова без деталей, але з позитивним сигналом

Кобахідзе зазначив, що не може розкривати зміст зустрічі, однак охарактеризував її як конструктивну.

"Про зміст нічого сказати не можу, оскільки це була зустріч у закритому форматі, проте загалом можу сказати, що розмова між нами була дружньою та цікавою", – наголосив він.

Також прем’єр уточнив, що ініціатором переговорів виступив український президент, а грузинська сторона оперативно погодилася на зустріч.

Контекст складних відносин між Києвом і Тбілісі

Під час розмови сторони обговорили двосторонні відносини. Кобахідзе акцентував на історичній дружбі між народами та необхідності її збереження.

Зустріч відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Це був перший особистий контакт між Зеленським і новим главою уряду Грузії.

Водночас відносини між Україною та Грузією останніми роками залишаються напруженими. Серед причин – позиція грузинської влади щодо війни Росії проти України, а також політичні заяви про ризик відкриття другого фронту.

Окремо варто нагадати, що у 2024 році українська сторона запровадила санкції проти Кобахідзе та низки представників керівної партії Грузії.

