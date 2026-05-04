УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10821 відвідувач онлайн
Новини Відносини України та Грузії
1 387 8

Прем’єр Грузії про розмову з Зеленським: дружня, але без розголошення деталей

Кобахідзе прокоментував першу зустріч із Зеленським

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував свою першу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, назвавши її дружньою та змістовною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Interpressnews.

За словами глави грузинського уряду, деталі розмови не розголошуються через закритий формат переговорів. Водночас він підкреслив загальний позитивний характер діалогу між сторонами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перша розмова без деталей, але з позитивним сигналом

Кобахідзе зазначив, що не може розкривати зміст зустрічі, однак охарактеризував її як конструктивну.

"Про зміст нічого сказати не можу, оскільки це була зустріч у закритому форматі, проте загалом можу сказати, що розмова між нами була дружньою та цікавою", – наголосив він.

Також прем’єр уточнив, що ініціатором переговорів виступив український президент, а грузинська сторона оперативно погодилася на зустріч.

Читайте також: Зеленський зустрівся з Коштою: Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів упродовж травня-червня. ВIДЕО

Контекст складних відносин між Києвом і Тбілісі

Під час розмови сторони обговорили двосторонні відносини. Кобахідзе акцентував на історичній дружбі між народами та необхідності її збереження.

Зустріч відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Це був перший особистий контакт між Зеленським і новим главою уряду Грузії.

Водночас відносини між Україною та Грузією останніми роками залишаються напруженими. Серед причин – позиція грузинської влади щодо війни Росії проти України, а також політичні заяви про ризик відкриття другого фронту.

Окремо варто нагадати, що у 2024 році українська сторона запровадила санкції проти Кобахідзе та низки представників керівної партії Грузії.

Читайте: Зеленський готується до стратегії перемовин з РФ без участі США, - Рolitico

Автор: 

Грузія (1849) Зеленський Володимир (27669) перемовини (3736) Кобахідзе Іраклі (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шакали табаки побачили що кремлівський шерхан це облізка кішка

показати весь коментар
04.05.2026 18:37 Відповісти
Маямуно Вірішвіло таємно поспілкувався з Віслюком... Про шо ж вони могли говорити? Патрушев передавав привіт?
показати весь коментар
04.05.2026 18:39 Відповісти
Штирлиц передал Юстасу весточку через грузина
И получил дальнейшие инструкции с Лубянки
Вот и весь смысл поездки Штирлица в Ереван
Согласитесь - Ереван выполнил роль ОМАНА замечательно
показати весь коментар
04.05.2026 18:45 Відповісти
конкурс капітанів, як ефективніше плазувати перед ******?
гундоса зе!шмаркля пропонує позаглядати в очко, та домовитися по лінії. навіть не посередені.
а, що робить іраклій?
показати весь коментар
04.05.2026 19:02 Відповісти
Коли кацапи напали на Грузія, я думала, що горді діти гір повстануть і нагадають славу предків. А воно... А воно колективно сцикануло і залягло в ямці...
показати весь коментар
04.05.2026 19:10 Відповісти
Цей продажний пудель вже доповів у Парашу про зміст розмови а тут з себе цнотливу дівку корчить.
показати весь коментар
04.05.2026 19:29 Відповісти
Два ставленики Пуйла не розголошують про плани затверджені Кремлем.
показати весь коментар
04.05.2026 20:00 Відповісти
ну а чому б двом прох...йловським посіпакам не дружити?
показати весь коментар
05.05.2026 08:08 Відповісти
 
 