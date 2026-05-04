Премьер Грузии о разговоре с Зеленским: дружеский, но без разглашения деталей

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе прокомментировал свою первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав её дружественной и содержательной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Interpressnews.

По словам главы грузинского правительства, детали беседы не разглашаются из-за закрытого формата переговоров. В то же время он подчеркнул общий позитивный характер диалога между сторонами.

Первый разговор без деталей, но с позитивным сигналом

Кобахидзе отметил, что не может раскрывать содержание встречи, однако охарактеризовал ее как конструктивную.

"О содержании ничего сказать не могу, поскольку это была встреча в закрытом формате, однако в целом могу сказать, что разговор между нами был дружеским и интересным", – подчеркнул он.

Также премьер уточнил, что инициатором переговоров выступил украинский президент, а грузинская сторона оперативно согласилась на встречу.

Контекст сложных отношений между Киевом и Тбилиси

Во время беседы стороны обсудили двусторонние отношения. Кобахидзе акцентировал внимание на исторической дружбе между народами и необходимости ее сохранения.

Встреча состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Это был первый личный контакт между Зеленским и новым главой правительства Грузии.

В то же время отношения между Украиной и Грузией в последние годы остаются напряженными. Среди причин – позиция грузинских властей по поводу войны России против Украины, а также политические заявления о риске открытия второго фронта.

Отдельно стоит напомнить, что в 2024 году украинская сторона ввела санкции против Кобахидзе и ряда представителей правящей партии Грузии.

