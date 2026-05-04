Новости Отношения Украины и Грузии
Премьер Грузии о разговоре с Зеленским: дружеский, но без разглашения деталей

Кобахидзе прокомментировал первую встречу с Зеленским

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе прокомментировал свою первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав её дружественной и содержательной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Interpressnews.

По словам главы грузинского правительства, детали беседы не разглашаются из-за закрытого формата переговоров. В то же время он подчеркнул общий позитивный характер диалога между сторонами.

Первый разговор без деталей, но с позитивным сигналом

Кобахидзе отметил, что не может раскрывать содержание встречи, однако охарактеризовал ее как конструктивную.

"О содержании ничего сказать не могу, поскольку это была встреча в закрытом формате, однако в целом могу сказать, что разговор между нами был дружеским и интересным", – подчеркнул он.

Также премьер уточнил, что инициатором переговоров выступил украинский президент, а грузинская сторона оперативно согласилась на встречу.

Контекст сложных отношений между Киевом и Тбилиси

Во время беседы стороны обсудили двусторонние отношения. Кобахидзе акцентировал внимание на исторической дружбе между народами и необходимости ее сохранения.

Встреча состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Это был первый личный контакт между Зеленским и новым главой правительства Грузии.

В то же время отношения между Украиной и Грузией в последние годы остаются напряженными. Среди причин – позиция грузинских властей по поводу войны России против Украины, а также политические заявления о риске открытия второго фронта.

Отдельно стоит напомнить, что в 2024 году украинская сторона ввела санкции против Кобахидзе и ряда представителей правящей партии Грузии.

шакали табаки побачили що кремлівський шерхан це облізка кішка

04.05.2026 18:37 Ответить
Маямуно Вірішвіло таємно поспілкувався з Віслюком... Про шо ж вони могли говорити? Патрушев передавав привіт?
04.05.2026 18:39 Ответить
Штирлиц передал Юстасу весточку через грузина
И получил дальнейшие инструкции с Лубянки
Вот и весь смысл поездки Штирлица в Ереван
Согласитесь - Ереван выполнил роль ОМАНА замечательно
04.05.2026 18:45 Ответить
конкурс капітанів, як ефективніше плазувати перед ******?
гундоса зе!шмаркля пропонує позаглядати в очко, та домовитися по лінії. навіть не посередені.
а, що робить іраклій?
04.05.2026 19:02 Ответить
Коли кацапи напали на Грузія, я думала, що горді діти гір повстануть і нагадають славу предків. А воно... А воно колективно сцикануло і залягло в ямці...
04.05.2026 19:10 Ответить
Цей продажний пудель вже доповів у Парашу про зміст розмови а тут з себе цнотливу дівку корчить.
04.05.2026 19:29 Ответить
Два ставленики Пуйла не розголошують про плани затверджені Кремлем.
04.05.2026 20:00 Ответить
ну а чому б двом прох...йловським посіпакам не дружити?
05.05.2026 08:08 Ответить
 
 