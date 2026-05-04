Премьер Грузии о разговоре с Зеленским: дружеский, но без разглашения деталей
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе прокомментировал свою первую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав её дружественной и содержательной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Interpressnews.
По словам главы грузинского правительства, детали беседы не разглашаются из-за закрытого формата переговоров. В то же время он подчеркнул общий позитивный характер диалога между сторонами.
Первый разговор без деталей, но с позитивным сигналом
Кобахидзе отметил, что не может раскрывать содержание встречи, однако охарактеризовал ее как конструктивную.
"О содержании ничего сказать не могу, поскольку это была встреча в закрытом формате, однако в целом могу сказать, что разговор между нами был дружеским и интересным", – подчеркнул он.
Также премьер уточнил, что инициатором переговоров выступил украинский президент, а грузинская сторона оперативно согласилась на встречу.
Контекст сложных отношений между Киевом и Тбилиси
Во время беседы стороны обсудили двусторонние отношения. Кобахидзе акцентировал внимание на исторической дружбе между народами и необходимости ее сохранения.
Встреча состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Это был первый личный контакт между Зеленским и новым главой правительства Грузии.
В то же время отношения между Украиной и Грузией в последние годы остаются напряженными. Среди причин – позиция грузинских властей по поводу войны России против Украины, а также политические заявления о риске открытия второго фронта.
Отдельно стоит напомнить, что в 2024 году украинская сторона ввела санкции против Кобахидзе и ряда представителей правящей партии Грузии.
- Напомним, Зеленский во время визита в Ереван провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Антониу Коштой.
И получил дальнейшие инструкции с Лубянки
Вот и весь смысл поездки Штирлица в Ереван
Согласитесь - Ереван выполнил роль ОМАНА замечательно
а, що робить іраклій?