Что касается Зеленского, я всегда тщательно подбирал слова, он президент страны, которая находится в состоянии войны, - Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна готова принять все меры для максимально возможного восстановления отношений с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Эти вызовы накопились, но между нашими странами очень долгая история дружбы и отношений. Исходя из этого, мы готовы сделать все, чтобы эти отношения максимально восстановились и чтобы это отразилось в отношениях между правительствами. С нашей стороны могут быть предприняты все разумные шаги", - отметил он.

Кобахидзе отметил, что Грузия всячески поддерживает народ Украины.

Читайте также: Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы между странами и правительствами сохранялись дружеские отношения. Подождем развития событий. С нашей стороны – полная готовность.

Я лично никогда не упоминал Зеленского в негативном контексте, и на это есть простая причина: он президент страны, которая сегодня находится в состоянии войны, и эта страна наш друг. Поэтому в отношении Зеленского я всегда тщательно подбирал слова", - пояснил премьер Грузии.

Кобахидзе не согласился раскрыть детали своей встречи с Зеленским и повторил, что беседа двух лидеров носила "дружеский и ориентированный на будущее характер".

"Мы в основном сосредоточились на дружеской беседе. Настроение было именно таким, что очень важно. В детали, в частности касательно проблем, мы не углублялись. Проблемы были и никуда не исчезли, но мы должны быть ориентированы на будущее", - подытожил он.

Читайте: Премьер Грузии о беседе с Зеленским: дружеская, но без разглашения деталей

Что предшествовало?

Читайте также: ЕС исключил нефтяной терминал Кулеви в Грузии из нового пакета санкций против России