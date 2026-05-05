Что касается Зеленского, я всегда тщательно подбирал слова, он президент страны, которая находится в состоянии войны, - Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна готова принять все меры для максимально возможного восстановления отношений с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.
Подробности
"Эти вызовы накопились, но между нашими странами очень долгая история дружбы и отношений. Исходя из этого, мы готовы сделать все, чтобы эти отношения максимально восстановились и чтобы это отразилось в отношениях между правительствами. С нашей стороны могут быть предприняты все разумные шаги", - отметил он.
Кобахидзе отметил, что Грузия всячески поддерживает народ Украины.
"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы между странами и правительствами сохранялись дружеские отношения. Подождем развития событий. С нашей стороны – полная готовность.
Я лично никогда не упоминал Зеленского в негативном контексте, и на это есть простая причина: он президент страны, которая сегодня находится в состоянии войны, и эта страна наш друг. Поэтому в отношении Зеленского я всегда тщательно подбирал слова", - пояснил премьер Грузии.
Кобахидзе не согласился раскрыть детали своей встречи с Зеленским и повторил, что беседа двух лидеров носила "дружеский и ориентированный на будущее характер".
"Мы в основном сосредоточились на дружеской беседе. Настроение было именно таким, что очень важно. В детали, в частности касательно проблем, мы не углублялись. Проблемы были и никуда не исчезли, но мы должны быть ориентированы на будущее", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, Зеленский во время визита в Ереван провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль