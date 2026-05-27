Ukraine is ready to move towards mutually beneficial relations with Georgia, - Zelenskyy
Президент Володимир Зеленський привітав Грузію із Днем незалежності та заявив про готовність будувати взаємовигідні відносини між країнами.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наші нації об’єднують давні зв’язки та спільне розуміння цінності свободи й гідності. Бажаю Грузії миру, єдності, сили та процвітання. Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше цього року президент України Володимир Зеленський на полях міжнародного саміту в Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Попри складний політичний контекст, сторони заявили про готовність підтримувати діалог.
- Водночас у 2024 році низка представників керівної партії Грузії, зокрема Кобахідзе, були включені до санкційних списків України строком на 10 років.
- Грузинська сторона після контактів із українським керівництвом заявляє про прагнення до поступової нормалізації відносин між державами.
Log in to Censor.NET
Please wait...
For password login follow the link
Using your username as a login is no longer supported!
Forgot your password or login? Restore password
Forgot your password or login? Restore password