Ukraine is ready to move towards mutually beneficial relations with Georgia, - Zelenskyy

Президент Володимир Зеленський привітав Грузію із Днем незалежності та заявив про готовність будувати взаємовигідні відносини між країнами.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші нації об’єднують давні зв’язки та спільне розуміння цінності свободи й гідності. Бажаю Грузії миру, єдності, сили та процвітання. Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі", - зазначив він.

Що передувало?

  • Раніше цього року президент України Володимир Зеленський на полях міжнародного саміту в Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Попри складний політичний контекст, сторони заявили про готовність підтримувати діалог.
  • Водночас у 2024 році низка представників керівної партії Грузії, зокрема Кобахідзе, були включені до санкційних списків України строком на 10 років.
  • Грузинська сторона після контактів із українським керівництвом заявляє про прагнення до поступової нормалізації відносин між державами.

