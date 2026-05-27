Мужчина "сливал" в Telegram места вручения повесток и получил приговор в Сумской области
В Сумской области суд вынес приговор мужчине, который систематически публиковал в Telegram информацию о местах вручения повесток и работе мобильных групп ТЦК и СП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Сумской районный суд признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время мобилизации.
Что делал обвиняемый
Следствие установило, что в конце мая 2023 года мужчина присоединился к тематическому Telegram-сообществу, в котором было более 32 тысяч участников и сотни тысяч сообщений.
В чате он регулярно публиковал информацию о местах работы военнослужащих ТЦК и СП в Сумах и Сумском районе.
В материалах дела зафиксировано более 25 фактов такой деятельности.
Мужчина сообщал о местах вручения повесток возле торговых центров, на улицах города и на блокпостах в направлениях Лебедина, Харькова и Старого Села.
Также он указывал время и место проведения мобилизационных мероприятий.
Суд объяснил последствия таких действий
В приговоре указано, что обвиняемый осознавал: распространение такой информации помогает отдельным гражданам избегать мобилизации и затрудняет работу военных ТЦК и СП.
Суд подчеркнул, что это создавало препятствия для комплектования подразделений Сил обороны личным составом в условиях военного положения.
В материалах дела также указано, что действия мужчины фактически играли на руку российской оккупационной армии – независимо от того, осознавал ли он это в полной мере.
Отдельно в деле обратили внимание на то, что большинство военнослужащих ТЦК и СП – это участники боевых действий, которые после ранений и контузий продолжили службу в тылу.
Какое наказание назначил суд
Во время досудебного расследования мужчина заключил с прокурором соглашение о признании вины.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период.
Ему назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года.
Также суд постановил конфисковать мобильный телефон Samsung smartphone, который использовался для публикаций в Telegram-сообществе.
тцк ж не роблять нічого поганого (ахаха), чому ж вони ховаються🤔?
"звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки"
"Окремо у справі звернули увагу на те, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП - це учасники бойових дій"
просто пісня, музика колючого дроту і стійкості
А от життя українських цивільних бережуть українські військові тому мобілізація рятує більше життів ніж ухиляння, отак своїм кураторам і передай, чучундра.
