Мужчина "сливал" в Telegram места вручения повесток и получил приговор в Сумской области

В Сумской области суд вынес приговор мужчине, который систематически публиковал в Telegram информацию о местах вручения повесток и работе мобильных групп ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сумской районный суд признал местного жителя виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время мобилизации.

Что делал обвиняемый

Следствие установило, что в конце мая 2023 года мужчина присоединился к тематическому Telegram-сообществу, в котором было более 32 тысяч участников и сотни тысяч сообщений.

В чате он регулярно публиковал информацию о местах работы военнослужащих ТЦК и СП в Сумах и Сумском районе.

В материалах дела зафиксировано более 25 фактов такой деятельности.

Мужчина сообщал о местах вручения повесток возле торговых центров, на улицах города и на блокпостах в направлениях Лебедина, Харькова и Старого Села.

Также он указывал время и место проведения мобилизационных мероприятий.

Суд объяснил последствия таких действий

В приговоре указано, что обвиняемый осознавал: распространение такой информации помогает отдельным гражданам избегать мобилизации и затрудняет работу военных ТЦК и СП.

Суд подчеркнул, что это создавало препятствия для комплектования подразделений Сил обороны личным составом в условиях военного положения.

В материалах дела также указано, что действия мужчины фактически играли на руку российской оккупационной армии – независимо от того, осознавал ли он это в полной мере.

Отдельно в деле обратили внимание на то, что большинство военнослужащих ТЦК и СП – это участники боевых действий, которые после ранений и контузий продолжили службу в тылу.

Какое наказание назначил суд

Во время досудебного расследования мужчина заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период.

Ему назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

Также суд постановил конфисковать мобильный телефон Samsung smartphone, который использовался для публикаций в Telegram-сообществе.

