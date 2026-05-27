Чоловік "зливав" у Telegram місця вручення повісток і отримав вирок на Сумщині

На Сумщині засудили чоловіка, який повідомляв у Telegram про місця вручення повісток

На Сумщині суд виніс вирок чоловіку, який систематично публікував у Telegram інформацію про місця вручення повісток та роботу мобільних груп ТЦК і СП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сумський районний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час мобілізації.

Що робив обвинувачений

Слідство встановило, що наприкінці травня 2023 року чоловік приєднався до тематичної Telegram-спільноти, у якій було понад 32 тисячі учасників і сотні тисяч повідомлень.

У чаті він регулярно публікував інформацію про місця роботи військовослужбовців ТЦК та СП у Сумах і Сумському районі.

У матеріалах справи зафіксували понад 25 фактів такої діяльності.

Чоловік повідомляв про місця вручення повісток біля торговельних центрів, на вулицях міста та на блокпостах у напрямках Лебедина, Харкова та Старого Села.

Також він вказував час і місце проведення мобілізаційних заходів.

Суд пояснив наслідки таких дій

У вироку зазначено, що обвинувачений усвідомлював: поширення такої інформації допомагає окремим громадянам уникати мобілізації та ускладнює роботу військових ТЦК та СП.

Суд наголосив, що це створювало перешкоди для комплектування підрозділів Сил оборони особовим складом в умовах воєнного стану.

У матеріалах справи також зазначено, що дії чоловіка фактично грали на користь російської окупаційної армії – незалежно від того, чи усвідомлював він це повною мірою.

Окремо у справі звернули увагу на те, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП – це учасники бойових дій, які після поранень та контузій продовжили службу в тилу.

Яке покарання призначив суд

Під час досудового розслідування чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки.

Також суд постановив конфіскувати мобільний телефон Samsung smartphone, який використовувався для публікацій у Telegram-спільноті.

Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Що значить засудили??? Та йому мали якусь медаль з тцк дати, він же рекламував їх "послуги" і місця де можна ці "послуги" отримати.

тцк ж не роблять нічого поганого (ахаха), чому ж вони ховаються🤔?
показати весь коментар
27.05.2026 12:35 Відповісти
медаль йому на зоні вчучать. в формі ложки і одразу з діркою щоб прикручувати було зручно.
показати весь коментар
27.05.2026 12:44 Відповісти
Дурень думкою багатіє.....

"звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки"
показати весь коментар
27.05.2026 13:02 Відповісти
до пори до часу, завтра цю мразь спалять на наведенні ракет, це один контингент
показати весь коментар
27.05.2026 13:11 Відповісти
Продовжуйте думками багатіти....
показати весь коментар
27.05.2026 13:25 Відповісти
"дії чоловіка фактично грали на користь російської окупаційної армії"

"Окремо у справі звернули увагу на те, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП - це учасники бойових дій"

просто пісня, музика колючого дроту і стійкості
показати весь коментар
27.05.2026 12:36 Відповісти
Петрик, плхмелись нарешті і не ний
показати весь коментар
27.05.2026 12:45 Відповісти
Вармонгери нервують.
показати весь коментар
27.05.2026 12:47 Відповісти
Русачок кажу заспокійся, держава Україна буде жити як би ви ***** іпсошні тут не всирались за 3 рублі))
показати весь коментар
27.05.2026 12:50 Відповісти
Вармонгерам людські життя не важливі, це загальновідомий факт. Запах крові збуджує нерви.
показати весь коментар
27.05.2026 12:54 Відповісти
по перше русня не люди, по друге на твоє свтнособаче життя мені і справді насрать.
А от життя українських цивільних бережуть українські військові тому мобілізація рятує більше життів ніж ухиляння, отак своїм кураторам і передай, чучундра.
показати весь коментар
27.05.2026 13:13 Відповісти
Та ні, насправді не тільки на русняві життя вам насрать.
показати весь коментар
27.05.2026 13:15 Відповісти
Ти надто перебільшуєш важливість свого нікчемного життя.
показати весь коментар
27.05.2026 13:18 Відповісти
Ось за це й кажу.
показати весь коментар
27.05.2026 13:20 Відповісти
Торгівельні центри і вулиці - це громадські місця, в яких "оповіщення" здійснюється публічно. Сама інформація про наявність факту вручення повісток в таких місцях не є розголошенням конфіденційної інформації або прямим закликом до уникнення мобілізації, а суд неправомірно ототожнив особисте ставлення інших громадян до мобілізації з умислом обвинуваченого на її зрив, а тому прийняв неправосудне рішення.
показати весь коментар
27.05.2026 12:37 Відповісти
це якщо у місті одна крамниця як у вашій піндосії
показати весь коментар
27.05.2026 12:42 Відповісти
Траси і вулиці - це громадські місця, в яких "проїзд військової техніки" здійснюється публічно. Сама інформація про наявність факту транспортування техніки ЗСУ в таких місцях не є розголошенням конфіденційної інформації або прямим закликом до наннсення удару по ній а суд неправомірно ототожнив особисте ставлення інших невстановлених громадян з умислом обвинуваченого на нанесення ураження по ній, а тому прийняв неправосудне рішення. 😹
показати весь коментар
27.05.2026 12:48 Відповісти
от жалко пацана, не вдалось отримати бронь на п'ять років. За цей час все точно би закінчилось, і вже повернувся би до безпечного життя.
показати весь коментар
27.05.2026 12:38 Відповісти
"Ему назначили пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года" - шныря и "судью", КАК МИНИМУМ, на рытьё окопов до конца войны!!!
показати весь коментар
27.05.2026 12:49 Відповісти
Досить в диван пердіти. Треба діяти:

Сумський районний суд Сумської області

40030 м. Суми вул. Академічна, № 13 тел ( 0542 ) 600-771
показати весь коментар
27.05.2026 13:11 Відповісти
"дії чоловіка фактично грали на користь російської окупаційної армії"--- формулювання цілком збігається з діями Ішака і потужної команди менеджерів
показати весь коментар
27.05.2026 13:26 Відповісти
 
 