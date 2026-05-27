Чоловік "зливав" у Telegram місця вручення повісток і отримав вирок на Сумщині
На Сумщині суд виніс вирок чоловіку, який систематично публікував у Telegram інформацію про місця вручення повісток та роботу мобільних груп ТЦК і СП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сумський районний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час мобілізації.
Що робив обвинувачений
Слідство встановило, що наприкінці травня 2023 року чоловік приєднався до тематичної Telegram-спільноти, у якій було понад 32 тисячі учасників і сотні тисяч повідомлень.
У чаті він регулярно публікував інформацію про місця роботи військовослужбовців ТЦК та СП у Сумах і Сумському районі.
У матеріалах справи зафіксували понад 25 фактів такої діяльності.
Чоловік повідомляв про місця вручення повісток біля торговельних центрів, на вулицях міста та на блокпостах у напрямках Лебедина, Харкова та Старого Села.
Також він вказував час і місце проведення мобілізаційних заходів.
Суд пояснив наслідки таких дій
У вироку зазначено, що обвинувачений усвідомлював: поширення такої інформації допомагає окремим громадянам уникати мобілізації та ускладнює роботу військових ТЦК та СП.
Суд наголосив, що це створювало перешкоди для комплектування підрозділів Сил оборони особовим складом в умовах воєнного стану.
У матеріалах справи також зазначено, що дії чоловіка фактично грали на користь російської окупаційної армії – незалежно від того, чи усвідомлював він це повною мірою.
Окремо у справі звернули увагу на те, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП – це учасники бойових дій, які після поранень та контузій продовжили службу в тилу.
Яке покарання призначив суд
Під час досудового розслідування чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.
Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.
Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки.
Також суд постановив конфіскувати мобільний телефон Samsung smartphone, який використовувався для публікацій у Telegram-спільноті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тцк ж не роблять нічого поганого (ахаха), чому ж вони ховаються🤔?
"звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки"
"Окремо у справі звернули увагу на те, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП - це учасники бойових дій"
просто пісня, музика колючого дроту і стійкості
А от життя українських цивільних бережуть українські військові тому мобілізація рятує більше життів ніж ухиляння, отак своїм кураторам і передай, чучундра.
Сумський районний суд Сумської області
40030 м. Суми вул. Академічна, № 13 тел ( 0542 ) 600-771