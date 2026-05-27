Чоловік "зливав" у Telegram місця вручення повісток і отримав вирок на Сумщині

На Сумщині суд виніс вирок чоловіку, який систематично публікував у Telegram інформацію про місця вручення повісток та роботу мобільних груп ТЦК і СП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сумський районний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час мобілізації.

Що робив обвинувачений

Слідство встановило, що наприкінці травня 2023 року чоловік приєднався до тематичної Telegram-спільноти, у якій було понад 32 тисячі учасників і сотні тисяч повідомлень.

У чаті він регулярно публікував інформацію про місця роботи військовослужбовців ТЦК та СП у Сумах і Сумському районі.

У матеріалах справи зафіксували понад 25 фактів такої діяльності.

Чоловік повідомляв про місця вручення повісток біля торговельних центрів, на вулицях міста та на блокпостах у напрямках Лебедина, Харкова та Старого Села.

Також він вказував час і місце проведення мобілізаційних заходів.

Суд пояснив наслідки таких дій

У вироку зазначено, що обвинувачений усвідомлював: поширення такої інформації допомагає окремим громадянам уникати мобілізації та ускладнює роботу військових ТЦК та СП.

Суд наголосив, що це створювало перешкоди для комплектування підрозділів Сил оборони особовим складом в умовах воєнного стану.

У матеріалах справи також зазначено, що дії чоловіка фактично грали на користь російської окупаційної армії – незалежно від того, чи усвідомлював він це повною мірою.

Окремо у справі звернули увагу на те, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП – це учасники бойових дій, які після поранень та контузій продовжили службу в тилу.

Яке покарання призначив суд

Під час досудового розслідування чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки.

Також суд постановив конфіскувати мобільний телефон Samsung smartphone, який використовувався для публікацій у Telegram-спільноті.

