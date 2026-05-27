В Украине заявили о начале "войны алгоритмов" и новой эры боевого ИИ

Позиция

Украина становится одним из ключевых мировых центров развития военного искусственного интеллекта и автономных боевых систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в авторской колонке Виталия Киро "Война дронов закончилась. Начинается война алгоритмов", опубликованной на сайте Ukranews.

По словам автора, главное технологическое преимущество современной войны постепенно переходит от самого "железа" к программному обеспечению и алгоритмам искусственного интеллекта. Украинские разработчики уже используют системы автономной навигации, компьютерного зрения и AI-assisted наведения для FPV-дронов, что позволяет значительно повысить их эффективность даже в условиях активной работы российских систем РЭБ.

В материале отмечается, что украинские организации накопили миллионы часов боевых видеозаписей с фронта, которые стали уникальным набором данных для обучения военного ИИ. Речь идет о записях от тысяч операторов дронов, которые фиксируют реальные боевые условия — от замаскированной техники до ночных атак и работы артиллерии.

Отдельное внимание автор уделяет украинским AI-платформам. В частности, система "Avengers" способна распознавать вражескую технику за несколько секунд, а платформа Griselda автоматизирует анализ перехваченных коммуникаций и передачу данных в боевые системы управления.

В колонке также отмечается, что Украина сократила цикл адаптации военных технологий с нескольких лет до нескольких недель. Разработчики оперативно обновляют алгоритмы после изменений в тактике противника или усиления российских систем радиоэлектронной борьбы.

Важную роль в развитии направления играет государственный оборонный кластер Brave1, который уже объединил сотни defense-tech и AI-проектов. Кроме того, международные компании и инвесторы все активнее сотрудничают с украинским рынком военных технологий. Среди партнеров и инвесторов автор называет Palantir Technologies, Rheinmetall, Baykar и Shield AI.

Также в материале упоминается о запуске проекта "Линия дронов", который предусматривает создание масштабной беспилотной зоны вдоль линии фронта. О старте этого проекта ранее сообщали украинские СМИ со ссылкой на Министерство обороны.

Автор считает, что после завершения войны Украина будет иметь глобальное преимущество в сфере combat-tested AI и defense-tech решений. В то же время одним из главных вызовов он называет нехватку специалистов в областях военного ИИ, робототехники и автономных систем.