В Україні заявили про початок "війни алгоритмів" та нової ери бойового ШІ

Позиція

Україна перетворюється на один із ключових світових центрів розвитку військового штучного інтелекту та автономних бойових систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в авторській колонці Віталія Кіро "Війна дронів закінчилась. Починається війна алгоритмів", опублікованій на сайті Ukranews.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами автора, головна технологічна перевага сучасної війни поступово переходить від самого "заліза" до програмного забезпечення та алгоритмів штучного інтелекту. Українські розробники вже використовують системи автономної навігації, комп’ютерного зору та AI-assisted наведення для FPV-дронів, що дозволяє значно підвищити їхню ефективність навіть в умовах активної роботи російських систем РЕБ.

У матеріалі зазначається, що українські організації накопичили мільйони годин бойових відеозаписів із фронту, які стали унікальним датасетом для навчання військового ШІ. Йдеться про записи від тисяч операторів дронів, які фіксують реальні бойові умови — від замаскованої техніки до нічних атак і роботи артилерії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна разом з Palantir Technologies впроваджує AI у війну, - Федоров. ВIДЕО

Окрему увагу автор приділяє українським AI-платформам. Зокрема, система "Avengers" здатна розпізнавати ворожу техніку за кілька секунд, а платформа Griselda автоматизує аналіз перехоплених комунікацій та передачу даних у бойові системи управління.

У колонці також наголошується, що Україна скоротила цикл адаптації військових технологій із років до кількох тижнів. Розробники оперативно оновлюють алгоритми після змін у тактиці противника або посилення російських систем радіоелектронної боротьби.

Важливу роль у розвитку напряму відіграє державний оборонний кластер Brave1, який уже об’єднав сотні defense-tech та AI-проєктів. Крім того, міжнародні компанії та інвестори дедалі активніше співпрацюють з українським ринком військових технологій. Серед партнерів та інвесторів автор називає Palantir Technologies, Rheinmetall, Baykar та Shield AI.

Також у матеріалі згадується про запуск проєкту "Лінія дронів", який передбачає створення масштабної безпілотної зони вздовж лінії фронту. Про старт цього проєкту раніше повідомляли українські медіа з посиланням на Міністерство оборони.

Читайте: Міноборони прискорює впровадження ШІ у війну: призначено керівників Defense AI Center

Автор вважає, що після завершення війни Україна матиме глобальну перевагу у сфері combat-tested AI та defense-tech рішень. Водночас одним із головних викликів він називає нестачу фахівців у галузях військового ШІ, робототехніки та автономних систем.