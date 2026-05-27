ПВО, санкции против РФ и Drone Deal: Зеленский встретился с американскими конгрессменами. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Конгресса США Ричардом Блюменталем и Джимом Хаймсом обсудил дальнейшую поддержку нашей страны, в частности укрепление противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook.
"Сегодня в Киеве находятся представители американского Конгресса Ричард Блюменталь и Джим Хаймс. Важный визит в эти тяжелые дни после массированной атаки. Благодарны Соединенным Штатам, президенту и Конгрессу за прочную двухпартийную поддержку и всем американцам", — отметил Зеленский.
Что обсудили на встрече?
"Мы обсудили дальнейшую поддержку Украины, а именно в укреплении ПВО. У нас есть значительная потребность в антибаллистических ракетах из-за постоянных российских обстрелов. Я направил в Белый дом и Конгресс США письмо о потребностях Украины в таких ракетах. И сегодня также лично передал это письмо конгрессменам. Рассчитываем на своевременную поддержку", - рассказал президент.
- Проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, наших успешных дальнобойных санкциях. Партнеры четко видят, что Россия несет огромные потери.
- Важно не допустить ослабления санкций против РФ – об этом говорили.
- Работаем с американской стороной и над заключением Drone Deal.
"Особое внимание – переговорному процессу. Не должно быть паузы в дипломатии, и нужно активизировать переговоры. Весь мир нуждается в мире", – подчеркнул Зеленский.
- Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
