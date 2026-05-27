ППО, санкції проти РФ і Drone Deal: Зеленський зустрівся з американськими конгресменами

Конгресмени США у Києві після масованих атак: обговорили посилення оборони України

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Конгресу США Річардом Блюменталем і Джимом Гаймсом обговорив подальшу підтримку нашої країни, зокрема посилення протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський повідомив у фейсбуку.

"Сьогодні у Києві представники американського Конгресу Річард Блюменталь та Джим Гаймс. Важливий візит в ці важкі дні після масованої атаки. Вдячні Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу за міцну двопартійну підтримку та всім американцям", - зазначив Зеленський.

Що обговорили на зустрічі?

"Ми обговорили подальшу підтримку України, а саме у посиленні ППО. Маємо значну потребу в антибалістичних ракетах через постійні російські обстріли. Я надіслав до Білого дому та Конгресу США лист про потреби України в таких ракетах. І сьогодні також особисто передав цей лист конгресменам. Розраховуємо на своєчасну підтримку", - розповів президент.

  • Поінформував конгресменів про ситуацію на фронті, наші успішні далекобійні санкції. Партнери чітко бачать, що Росія несе величезні втрати.
  • Важливо не допустити послаблення санкцій проти РФ – говорили про це.
  • Працюємо з американською стороною і щодо укладення Drone Deal.

"Окрема увага – переговорному процесу. Не має бути паузи в дипломатії і треба активізувати перемовини. Увесь світ потребує миру", - наголосив Зеленський. 

  • Раніше Зеленський написав листа президентові США Дональду Трампу та Конгресу із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

Комунікація з США стає безперспективною. Спершу США відмовились виконувати функції гаранта територіальної цілісності України. Навіть сьогодні Трамп порушує той Закон який він сам підписав №115-44 після проходження через затвердження Сенатом і Конгресом. Де факто Трамп став спільником ***** і тепер "гаранти" збираються "на брудершафт" грабувати корисні копалини України на ТОТ. Тому основні зусилля мають спрямовуватись на створення європейської системи безпеки і вітчизняне виробництво аналогів того що нам колись постачали з США. На них не можна більше розраховувати ніколи. Думаєте Трамп останній придурок у владі США? Та подивіться навколо нього! Там руїни демократії, освіти, гідності і навіть здорового глузду припадають пилом цифровізації і над всім витає дух крипти (халяви).
28.05.2026 00:17
 
 