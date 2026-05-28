Сибига призывает Европу активнее действовать ради мира в Украине

Сибига обратился к Европе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европа может сыграть важную роль в установлении мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении во время заседания глав МИД ЕС на Кипре.

Конкретные шаги для приближения мира

По словам министра, Европа может повлиять на прекращение ударов по аэропортам и морским портам, а также способствовать освобождению гражданских заложников.

Речь идет также о демилитаризации Запорожской АЭС и создании гуманитарного коридора с оккупированных территорий.

"Европа должна действовать решительно и приблизить мир с помощью конкретных шагов: прекращение огня в отношении аэропортов, морских портов, возвращение гражданских заложников, демилитаризация Запорожской АЭС, создание гуманитарного коридора", — подчеркнул Андрей Сибига.

Также министр обратил внимание на ситуацию в Олешках в Херсонской области, где люди длительное время остаются без базовых ресурсов.

Нужен единый голос Европы

Также глава МИД подчеркнул, что необходимо определить четкий мандат для европейских усилий в мирном процессе.

По его словам, это позволит обеспечить согласованную позицию и единый подход.

"Нужно четко определить мандат – и он должен представлять единый голос Европы", – отметил он.

В МИД добавили, что речь сейчас идет не о выборе конкретных лиц, а о формировании общей позиции.

  • Ранее Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с партнерами различные варианты перемирия с Россией, в частности так называемое "аэропортное".

Европа (2416) МИД (7063) Сибига Андрей (962)
Як задовбав цей перекладач відповідальності! Чого ти не закликав мінімум за пів року до вторгення діяти одному найвеличнішому щоб будував кругові оборони??
28.05.2026 02:30 Ответить
У Європи усе в шоколадi, Сибiго!
28.05.2026 03:47 Ответить
влада закликунів,
крім закликух в них все через те мiсце де у дарвіна хвіст ріс...
28.05.2026 03:52 Ответить
от мені цікаво якась зелена моль, будуючи кругову оборону, ну давайте візьмем Одесу,
подумала, не дай боже шо, яка там буде логістіка?
бк, поїсти бійцям, евакуювати поранених, цивільних?
як це буде, як оборона кругова?
черговий зелений розпіл - 95, фаховий, цирк знову пилить бабло....
28.05.2026 04:12 Ответить
Я ще не забувся, як простой мальчік від наріду 73% розповідав цьому наріду, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається. А цей простой мальчік знає, як це зробити, і якщо в нього не вийде - піде, нехай це роблять ті, що вміють. Хоча тоді при Порошенко ніякі ракети не били по аеропортах, морпортах, місту Києву, Одесі... Тоді він про цей шлях тоді розповідав - постійно перекладати відповідальність на Європу і США?
28.05.2026 07:11 Ответить
 
 