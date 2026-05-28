Сибига призывает Европу активнее действовать ради мира в Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европа может сыграть важную роль в установлении мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении во время заседания глав МИД ЕС на Кипре.
Конкретные шаги для приближения мира
По словам министра, Европа может повлиять на прекращение ударов по аэропортам и морским портам, а также способствовать освобождению гражданских заложников.
Речь идет также о демилитаризации Запорожской АЭС и создании гуманитарного коридора с оккупированных территорий.
"Европа должна действовать решительно и приблизить мир с помощью конкретных шагов: прекращение огня в отношении аэропортов, морских портов, возвращение гражданских заложников, демилитаризация Запорожской АЭС, создание гуманитарного коридора", — подчеркнул Андрей Сибига.
Также министр обратил внимание на ситуацию в Олешках в Херсонской области, где люди длительное время остаются без базовых ресурсов.
Нужен единый голос Европы
Также глава МИД подчеркнул, что необходимо определить четкий мандат для европейских усилий в мирном процессе.
По его словам, это позволит обеспечить согласованную позицию и единый подход.
"Нужно четко определить мандат – и он должен представлять единый голос Европы", – отметил он.
В МИД добавили, что речь сейчас идет не о выборе конкретных лиц, а о формировании общей позиции.
- Ранее Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с партнерами различные варианты перемирия с Россией, в частности так называемое "аэропортное".
крім закликух в них все через те мiсце де у дарвіна хвіст ріс...
подумала, не дай боже шо, яка там буде логістіка?
бк, поїсти бійцям, евакуювати поранених, цивільних?
як це буде, як оборона кругова?
черговий зелений розпіл - 95, фаховий, цирк знову пилить бабло....