Сибига призывает Европу активнее действовать ради мира в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европа может сыграть важную роль в установлении мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении во время заседания глав МИД ЕС на Кипре.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Конкретные шаги для приближения мира

По словам министра, Европа может повлиять на прекращение ударов по аэропортам и морским портам, а также способствовать освобождению гражданских заложников.

Речь идет также о демилитаризации Запорожской АЭС и создании гуманитарного коридора с оккупированных территорий.

"Европа должна действовать решительно и приблизить мир с помощью конкретных шагов: прекращение огня в отношении аэропортов, морских портов, возвращение гражданских заложников, демилитаризация Запорожской АЭС, создание гуманитарного коридора", — подчеркнул Андрей Сибига.

Также министр обратил внимание на ситуацию в Олешках в Херсонской области, где люди длительное время остаются без базовых ресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытие всех кластеров переговоров с ЕС стало бы инвестицией в безопасность Европы, — Сибига на встрече с Каллас

Нужен единый голос Европы

Также глава МИД подчеркнул, что необходимо определить четкий мандат для европейских усилий в мирном процессе.

По его словам, это позволит обеспечить согласованную позицию и единый подход.

"Нужно четко определить мандат – и он должен представлять единый голос Европы", – отметил он.

В МИД добавили, что речь сейчас идет не о выборе конкретных лиц, а о формировании общей позиции.

Ранее Сибига заявил, что Украина готова обсуждать с партнерами различные варианты перемирия с Россией, в частности так называемое "аэропортное".

Читайте также: Без США нереалистично добиться прекращения российской агрессии, — Сибига