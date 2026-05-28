РФ атаковала "Кинжалом" и 147 БПЛА: ПВО обезвредила 138 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли по Украине ракетные удары и запустили более 140 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, враг атаковал аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска – воздушное пространство Липецкой обл.) и 147 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Пуски БПЛА фиксировались со следующих направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание аэробаллистической ракеты "Кинжал" и 9 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
