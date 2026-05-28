РФ атакувала "Кинджалом" та 147 БпЛА: ППО знешкодила 138 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 28 травня російські окупанти випустили по Україні балістику та понад 140 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Так, ворог атакував аеробалістичною ракетою "Кинджал" (район пуску – повітряний простір Липецької обл.) та 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Пуски БпЛА фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання аеробалістичнї ракети "Кинджал" та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

