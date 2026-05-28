Украина готова не только получать гарантии безопасности от США, но и брать на себя обязательства, - Стефанишина

Посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина выстраивает модель сотрудничества с США. Речь идет о долгосрочных взаимных интересах

Об этом она заявила в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"У нас есть соглашение по полезным ископаемым. Мы работаем над соглашением по беспилотникам. ... Мы предложили, чтобы гарантии безопасности, которые были бы схожи на двусторонние гарантии между Украиной и Соединенными Штатами, предусматривали взаимные обязательства", — отметила она.

Стефанишина пояснила, что Украина готова не только получать гарантии безопасности от США, но и сама брать на себя обязательства по поддержке американской национальной безопасности.

Также посол рассказала о сотрудничестве с США в сфере дронов:

"Министерство обороны объявило о Программе доминирования дронов, и три крупных украинских производителя дронов стали ее частью. Логика этой программы заключается в том, что они берут меньших игроков, оценивают их и помогают им сотрудничать с крупными американскими отраслями промышленности для масштабирования своих возможностей и для увеличения возможностей для Соединенных Штатов".

