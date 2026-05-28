Новости Сотрудничество Украины и США
Украина готова не только получать гарантии безопасности от США, но и брать на себя обязательства, - Стефанишина

Сотрудничество Украины и США: что рассказала Стефанишина?

Посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина выстраивает модель сотрудничества с США. Речь идет о долгосрочных взаимных интересах

Об этом она заявила в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"У нас есть соглашение по полезным ископаемым. Мы работаем над соглашением по беспилотникам. ... Мы предложили, чтобы гарантии безопасности, которые были бы схожи на двусторонние гарантии между Украиной и Соединенными Штатами, предусматривали взаимные обязательства", — отметила она.

Стефанишина пояснила, что Украина готова не только получать гарантии безопасности от США, но и сама брать на себя обязательства по поддержке американской национальной безопасности.

Также посол рассказала о сотрудничестве с США в сфере дронов:

"Министерство обороны объявило о Программе доминирования дронов, и три крупных украинских производителя дронов стали ее частью. Логика этой программы заключается в том, что они берут меньших игроков, оценивают их и помогают им сотрудничать с крупными американскими отраслями промышленности для масштабирования своих возможностей и для увеличения возможностей для Соединенных Штатов".

Топ комментарии
+4
Які до біса гарантії безпеки від сцикунів? Єдине посольство, яке залишає Київ після погроз кремля - посольство США.
28.05.2026 09:26 Ответить
+3
Поверніть додому це чудо в пір'ї, її чекає комфортна камера та тривалий термін ув'язнення.
"САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою" Джерело: https://censor.net/ua/n3563637
Яким боком стюардесу д'Єрмака взагалі призначили на цю посаду???
І цей іспанський сором вже триває сім років!
28.05.2026 09:39 Ответить
+2
Забов'язаня відправляти і далі "двушки" на маскву щомісячно?
28.05.2026 09:30 Ответить
Спочатку треба навчитись нормально співпрацювати,а потім оголошувати гучні заявки,бо без дружніх відносин перших осіб,не буде нормальних відносин країн,тим більше гарантій.
28.05.2026 09:26 Ответить
Принаймі, "маски скинуті"- сша, на сьогодня, підтримують труси путіну...
28.05.2026 09:37 Ответить
28.05.2026 09:39 Ответить
поки так виглядає, що Україна готова лише віддавати все підряд, без жодних гарантій з іншої сторони...
28.05.2026 09:41 Ответить
В даної персони цілий букет кримінальних справ.. Мудрий нарід 2019 добре постарався, щоб такий непотріб масово прийшов до влади, і грабував країну. Наслідки придуркуватих серіальчіків, свати, квартал, мітяй..... І какая разніца. Шкода, але ніхто так і нічого не зрозумів.
28.05.2026 09:42 Ответить
Ну а в 2010 обрали бандита януковоща - територія штучно заселена бидлом нездатна до цивілвзованого життя на жаль
28.05.2026 09:51 Ответить
Українці а раніше афганці і вєтнамці вже побачили що то за ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США. Зеленим схоже мало. Добавки просять.
28.05.2026 09:56 Ответить
Від США з президентом Трампом гарантії безпеки ? це анекдот, як він допоміг з так званими гарантіями безпеки союзникам в Перській затоці ,з цим президентом можна очікуапти лише хаос.
28.05.2026 09:57 Ответить
 
 