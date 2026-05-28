Україна готова не лише отримувати гарантії безпеки від США, а й брати на себе зобов’язання, - Стефанішина
Посол у США Ольга Стефанішина заявила, що Україна будує модель співпраці зі Штатами. Йдеться про довгострокові взаємні інтереси.
Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У нас є угода щодо корисних копалин. Ми працюємо над угодою щодо безпілотників. ... Ми запропонували, щоб гарантії безпеки, які були б схожі на двосторонні гарантії між Україною та Сполученими Штатами, передбачали взаємні зобов'язання", - зазначила вона.
Стефанішина пояснила, що Україна готова не лише отримувати гарантії безпеки від США, а й сама брати на себе зобов’язання щодо підтримки американської національної безпеки.
Також посол розповіла про співпрацю зі США у сфері дронів:
"Міністерство оборони оголосило про Програму домінування дронів, і три великі українські виробники дронів стали її частиною. Логіка цієї програми полягає в тому, що вони беруть менших гравців, оцінюють їх та допомагають їм співпрацювати з великими американськими галузями промисловості для масштабування своїх можливостей і для збільшення можливостей для Сполучених Штатів".
"САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою"
