Україна готова не лише отримувати гарантії безпеки від США, а й брати на себе зобов’язання, - Стефанішина

Посол у США Ольга Стефанішина заявила, що Україна будує модель співпраці зі Штатами. Йдеться про довгострокові взаємні інтереси.

Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У нас є угода щодо корисних копалин. Ми працюємо над угодою щодо безпілотників. ... Ми запропонували, щоб гарантії безпеки, які були б схожі на двосторонні гарантії між Україною та Сполученими Штатами, передбачали взаємні зобов'язання", - зазначила вона.

Стефанішина пояснила, що Україна готова не лише отримувати гарантії безпеки від США, а й сама брати на себе зобов’язання щодо підтримки американської національної безпеки.

Також посол розповіла про співпрацю зі США у сфері дронів:

"Міністерство оборони оголосило про Програму домінування дронів, і три великі українські виробники дронів стали її частиною. Логіка цієї програми полягає в тому, що вони беруть менших гравців, оцінюють їх та допомагають їм співпрацювати з великими американськими галузями промисловості для масштабування своїх можливостей і для збільшення можливостей для Сполучених Штатів".

Топ коментарі
+6
Які до біса гарантії безпеки від сцикунів? Єдине посольство, яке залишає Київ після погроз кремля - посольство США.
показати весь коментар
28.05.2026 09:26 Відповісти
+6
Поверніть додому це чудо в пір'ї, її чекає комфортна камера та тривалий термін ув'язнення.
"САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою" Джерело: https://censor.net/ua/n3563637
Яким боком стюардесу д'Єрмака взагалі призначили на цю посаду???
І цей іспанський сором вже триває сім років!
показати весь коментар
28.05.2026 09:39 Відповісти
+4
Забов'язаня відправляти і далі "двушки" на маскву щомісячно?
показати весь коментар
28.05.2026 09:30 Відповісти
Спочатку треба навчитись нормально співпрацювати,а потім оголошувати гучні заявки,бо без дружніх відносин перших осіб,не буде нормальних відносин країн,тим більше гарантій.
показати весь коментар
28.05.2026 09:26 Відповісти
Принаймі, "маски скинуті"- сша, на сьогодня, підтримують труси путіну...
показати весь коментар
28.05.2026 09:37 Відповісти
поки так виглядає, що Україна готова лише віддавати все підряд, без жодних гарантій з іншої сторони...
показати весь коментар
28.05.2026 09:41 Відповісти
Ну чому лиш віддавати? Як заявив один одіозний комік, - "Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку" (с)
А потім мудрий нарід обрав оце нещастя президентом тієї самої України...
показати весь коментар
28.05.2026 10:10 Відповісти
В даної персони цілий букет кримінальних справ.. Мудрий нарід 2019 добре постарався, щоб такий непотріб масово прийшов до влади, і грабував країну. Наслідки придуркуватих серіальчіків, свати, квартал, мітяй..... І какая разніца. Шкода, але ніхто так і нічого не зрозумів.
показати весь коментар
28.05.2026 09:42 Відповісти
Ну а в 2010 обрали бандита януковоща - територія штучно заселена бидлом нездатна до цивілвзованого життя на жаль
показати весь коментар
28.05.2026 09:51 Відповісти
звідки тебе і твої предків, штучно заселили? Українці вже тисячі років живуть на своїй землі.
показати весь коментар
28.05.2026 10:18 Відповісти
до чого тут українці ?
показати весь коментар
28.05.2026 10:20 Відповісти
а до чого тут якась територія штучно кимось заселена, ти ж про Україну так зневажливо говориш. ти хто, інородний прищ на тілі України?
показати весь коментар
28.05.2026 10:23 Відповісти
чи ти не вмієш відділяти полову від зерен?
показати весь коментар
28.05.2026 10:25 Відповісти
Українці а раніше афганці і вєтнамці вже побачили що то за ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США. Зеленим схоже мало. Добавки просять.
показати весь коментар
28.05.2026 09:56 Відповісти
Від США з президентом Трампом гарантії безпеки ? це анекдот, як він допоміг з так званими гарантіями безпеки союзникам в Перській затоці ,з цим президентом можна очікуапти лише хаос.
показати весь коментар
28.05.2026 09:57 Відповісти
Не спіши лизати сраку Трампу, йому ще 5000 років в тюрьмі США сидіти.
показати весь коментар
28.05.2026 10:07 Відповісти
Які зобов'язання? Віддати Донбас, провести демілітарізацію, покинути Херсон, Запоріжжя, здати Одесу разом з Миколаївом. Надалі виконувати всі бажалки ***** і його нашадків. Натомість що? А НІЧОГО. Зелупонь вже у 19 р. намагався домовитись с ******. І до чого це довело?
показати весь коментар
28.05.2026 10:08 Відповісти
Україна готова не лише отримувати гарантії безпеки від США, а й брати на себе зобов'язання, - Стефанішина. Чому ."зелені зрадники" на початку війни не взяли зобовязвння очистити українські органи влади від рашистської агентури(котра і до сьогодні при владі) згідно американського списку .який "зезраднику" надав шеф ЦРУ???
показати весь коментар
28.05.2026 10:11 Відповісти
Україна готова... рижа псіна не готова... і що дальші? - міняти вектор сподівань, більше впевненості на свої сили..
показати весь коментар
28.05.2026 10:13 Відповісти
Селфі тіктокерша з під стола казки розповідає.
показати весь коментар
28.05.2026 10:17 Відповісти
 
 