Україна готова не лише отримувати гарантії безпеки від США, а й брати на себе зобов’язання, - Стефанішина

Посол у США Ольга Стефанішина заявила, що Україна будує модель співпраці зі Штатами. Йдеться про довгострокові взаємні інтереси.

Про це вона заявила в інтерв'ю Politico.

"У нас є угода щодо корисних копалин. Ми працюємо над угодою щодо безпілотників. ... Ми запропонували, щоб гарантії безпеки, які були б схожі на двосторонні гарантії між Україною та Сполученими Штатами, передбачали взаємні зобов'язання", - зазначила вона.

Стефанішина пояснила, що Україна готова не лише отримувати гарантії безпеки від США, а й сама брати на себе зобов’язання щодо підтримки американської національної безпеки.

Також посол розповіла про співпрацю зі США у сфері дронів:

"Міністерство оборони оголосило про Програму домінування дронів, і три великі українські виробники дронів стали її частиною. Логіка цієї програми полягає в тому, що вони беруть менших гравців, оцінюють їх та допомагають їм співпрацювати з великими американськими галузями промисловості для масштабування своїх можливостей і для збільшення можливостей для Сполучених Штатів".

