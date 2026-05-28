Кристерссон о возможной реакции РФ на передачу Украине Gripen: Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены. ВИДЕО

Швеция и другие страны региона хорошо подготовлены к любым действиям со стороны России и гибридным угрозам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Реакция РФ

Так, Кристерссона спросили о возможной реакции со стороны России на передачу Украине самолетов Gripen.

"Мы очень хорошо знаем, что Россия думает о странах, которые оказывают помощь Украине, и это нас не удивит. И то же самое касается стран, которые действуют против российского "теневого флота", например, в Балтийском море или в других водах. Мы об этом достаточно хорошо информированы", - рассказал он.

Кристерссон подчеркнул, что Швеция, в частности, готова к реакции со стороны России.

"Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены к различным российским реакциям, гибридным угрозам и продолжению любых других подобных действий. Поэтому это, собственно, ничего особо не меняет", – добавил премьер Швеции.

Что предшествовало

Напомним, в этот день премьер-министр Швеции Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в употреблении, и о планах продажи 20 единиц новой модели этого самолета.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина купит "все 150 истребителей", а также выразил надежду, что финансирования будет достаточно.

