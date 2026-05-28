Кристерссон о возможной реакции РФ на передачу Украине Gripen: Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены. ВИДЕО

Кристерссон о возможной реакции РФ на передачу Украине Gripen

Швеция и другие страны региона хорошо подготовлены к любым действиям со стороны России и гибридным угрозам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Реакция РФ

Так, Кристерссона спросили о возможной реакции со стороны России на передачу Украине самолетов Gripen.

"Мы очень хорошо знаем, что Россия думает о странах, которые оказывают помощь Украине, и это нас не удивит. И то же самое касается стран, которые действуют против российского "теневого флота", например, в Балтийском море или в других водах. Мы об этом достаточно хорошо информированы", - рассказал он.

Кристерссон подчеркнул, что Швеция, в частности, готова к реакции со стороны России.

"Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены к различным российским реакциям, гибридным угрозам и продолжению любых других подобных действий. Поэтому это, собственно, ничего особо не меняет", – добавил премьер Швеции.

а раптом пуйло нападе
28.05.2026 15:40 Ответить
Відповідь не кловуна, а чоловіка.
28.05.2026 15:42 Ответить
Дякуємо, всім варягам!
28.05.2026 15:42 Ответить
Як бісить що всі до сих пір бояться реакції бункерного старого щура. Вас не бентежить що бункерний Чорт вже веде третю світову війну і не збирається зупинятися?
28.05.2026 15:44 Ответить
Їх бентежить лише ймовірність того, що ***** може напасти на ще когось окрім України. А в Україні хай воює, поки не винесуть вперед ногами.

08.03.2022 було сформовано ціль НАТО у цій війні: "У НАТО закликали https://www.dw.com/uk/u-nato-zaklykaly-ne-dozvolyty-viini-vyity-za-mezhi-ukrainy/a-61055645 не дозволити війні вийти за межі України"
28.05.2026 15:49 Ответить
Шведи на випередження послали кацапів за кораблем, не чекаючи на їх незадоволену хрюканину, знаючи, що вона буде.
28.05.2026 15:46 Ответить
"Ми до всього готові, але допомогти Україні своїми військами не готові, бо ну його нафуй"
28.05.2026 15:47 Ответить
Так чи інакше, але шведські літаки - дуже добре для України, за що шведам - велика подяка.
28.05.2026 15:54 Ответить
 
 