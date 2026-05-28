Кристерссон о возможной реакции РФ на передачу Украине Gripen: Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены. ВИДЕО
Швеция и другие страны региона хорошо подготовлены к любым действиям со стороны России и гибридным угрозам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
Реакция РФ
Так, Кристерссона спросили о возможной реакции со стороны России на передачу Украине самолетов Gripen.
"Мы очень хорошо знаем, что Россия думает о странах, которые оказывают помощь Украине, и это нас не удивит. И то же самое касается стран, которые действуют против российского "теневого флота", например, в Балтийском море или в других водах. Мы об этом достаточно хорошо информированы", - рассказал он.
Кристерссон подчеркнул, что Швеция, в частности, готова к реакции со стороны России.
"Все страны в нашем регионе хорошо подготовлены к различным российским реакциям, гибридным угрозам и продолжению любых других подобных действий. Поэтому это, собственно, ничего особо не меняет", – добавил премьер Швеции.
Что предшествовало
- Напомним, в этот день премьер-министр Швеции Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в употреблении, и о планах продажи 20 единиц новой модели этого самолета.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина купит "все 150 истребителей", а также выразил надежду, что финансирования будет достаточно.
