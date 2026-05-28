Нацсовет зарегистрировал телеканал Newsmax Ukraine

В Украине официально появится телеканал Newsmax Ukraine. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 28 мая, зарегистрировал ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина".

Об этом сообщили в Нацсовете, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о телеканале

Компания запускает линейное медиа по технологии интернет-вещания (OTT, IPTV) под логотипом Newsmax Ukraine.

Оригинальный американский телеканал Newsmax позиционирует себя как главную альтернативу консервативному Fox News, его часто называют "любимым рупором" президента США Дональда Трампа. В США он занимает четвертое место по популярности среди кабельных новостных каналов.

Запуск украинского вещателя является частью масштабной стратегии американской сети в Восточной Европе. При этом структура подчинения выглядит специфично: украинский филиал будет подчиняться польскому, а тот, в свою очередь, — сербской государственной компании Telekom Srbija.

Что известно об учредителях и финансировании

По данным системы YouControl, ООО "ТРК "Ньюсмакс Украина" зарегистрировали еще в конце сентября 2025 года с уставным капиталом 1 млн гривен.

Учредителями ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина" являются польская фирма латвийца Романа Варламовса (ее доля составляет 85%) и Людмила Немиря (15%). Немиря также является генеральным продюсером Newsmax Ukraine.

По словам Немири, финансирование проекта полностью обеспечивают учредители. Канал уже арендовал помещение в Киеве, где сейчас ведутся ремонтные работы. После получения регистрации от Нацсовета компания планирует объявить публичный набор 50 сотрудников.

Немиря рассказала, что медиа будет работать одновременно на украинскую и американскую аудиторию. Эфиры будут переводиться на английский язык, а ключевой фишкой должны стать совместные марафоны с участием политиков из США и Украины.