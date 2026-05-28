Нацсовет зарегистрировал телеканал Newsmax Ukraine
В Украине официально появится телеканал Newsmax Ukraine. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 28 мая, зарегистрировал ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина".
Об этом сообщили в Нацсовете, информирует Цензор.НЕТ.
Подробнее о телеканале
Компания запускает линейное медиа по технологии интернет-вещания (OTT, IPTV) под логотипом Newsmax Ukraine.
Оригинальный американский телеканал Newsmax позиционирует себя как главную альтернативу консервативному Fox News, его часто называют "любимым рупором" президента США Дональда Трампа. В США он занимает четвертое место по популярности среди кабельных новостных каналов.
Запуск украинского вещателя является частью масштабной стратегии американской сети в Восточной Европе. При этом структура подчинения выглядит специфично: украинский филиал будет подчиняться польскому, а тот, в свою очередь, — сербской государственной компании Telekom Srbija.
Что известно об учредителях и финансировании
По данным системы YouControl, ООО "ТРК "Ньюсмакс Украина" зарегистрировали еще в конце сентября 2025 года с уставным капиталом 1 млн гривен.
- Учредителями ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина" являются польская фирма латвийца Романа Варламовса (ее доля составляет 85%) и Людмила Немиря (15%). Немиря также является генеральным продюсером Newsmax Ukraine.
По словам Немири, финансирование проекта полностью обеспечивают учредители. Канал уже арендовал помещение в Киеве, где сейчас ведутся ремонтные работы. После получения регистрации от Нацсовета компания планирует объявить публичный набор 50 сотрудников.
Немиря рассказала, что медиа будет работать одновременно на украинскую и американскую аудиторию. Эфиры будут переводиться на английский язык, а ключевой фишкой должны стать совместные марафоны с участием политиков из США и Украины.
Що відомо про засновників та фінансування
За https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/46043202/ даними системи YouControl, ТОВ "ТРК "Ньюсмакс Україна" зареєстрували ще наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн гривень.
Засновниками ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" є польська фірма латвійця Романа Варламовса (її частка становить 85%) та Людмила Немиря (15%). Немиря також є генеральним продюсером Newsmax Ukraine. Джерело: https://censor.net/ua/n4005579
Нічого собі Людмила Немиря "рвонула". А я думав, доволі відомий блогер-журналісткиня 150 тис. підписників.