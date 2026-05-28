Нацсовет зарегистрировал телеканал Newsmax Ukraine

В Украине официально появится телеканал Newsmax Ukraine. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 28 мая, зарегистрировал ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина".

Об этом сообщили в Нацсовете, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о телеканале

Компания запускает линейное медиа по технологии интернет-вещания (OTT, IPTV) под логотипом Newsmax Ukraine.

Оригинальный американский телеканал Newsmax позиционирует себя как главную альтернативу консервативному Fox News, его часто называют "любимым рупором" президента США Дональда Трампа. В США он занимает четвертое место по популярности среди кабельных новостных каналов.

Запуск украинского вещателя является частью масштабной стратегии американской сети в Восточной Европе. При этом структура подчинения выглядит специфично: украинский филиал будет подчиняться польскому, а тот, в свою очередь, — сербской государственной компании Telekom Srbija.

Что известно об учредителях и финансировании

По данным системы YouControl, ООО "ТРК "Ньюсмакс Украина" зарегистрировали еще в конце сентября 2025 года с уставным капиталом 1 млн гривен.

  • Учредителями ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина" являются польская фирма латвийца Романа Варламовса (ее доля составляет 85%) и Людмила Немиря (15%). Немиря также является генеральным продюсером Newsmax Ukraine.

По словам Немири, финансирование проекта полностью обеспечивают учредители. Канал уже арендовал помещение в Киеве, где сейчас ведутся ремонтные работы. После получения регистрации от Нацсовета компания планирует объявить публичный набор 50 сотрудников.

Немиря рассказала, что медиа будет работать одновременно на украинскую и американскую аудиторию. Эфиры будут переводиться на английский язык, а ключевой фишкой должны стать совместные марафоны с участием политиков из США и Украины.

Якась феесбешна шарашка...
показать весь комментарий
28.05.2026 18:55 Ответить
Він теж буде телемарафон транслювати?
показать весь комментарий
28.05.2026 19:34 Ответить
Все залежть від того, хто генеральний БеНеФіЦіЯр (к)аналу, се ля ві і ву а ля... Враховуючи же не ман жпа сіс пас жур...(гумор)...
показать весь комментарий
28.05.2026 18:55 Ответить
Трамп
показать весь комментарий
28.05.2026 20:11 Ответить
Нах*я він потрібен в Україні? Це маговська версія russia today.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:07 Ответить
Який список нацради, такий і канал буде...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:09 Ответить
розширюється марафон - от же ж молодець!
показать весь комментарий
28.05.2026 19:11 Ответить
Опа, у Юлі вже є медіа, Людмила - дружина Немирі який в "Батьківщині" та близько Юльки. )
показать весь комментарий
28.05.2026 19:19 Ответить
Ага ... А я думаю звідкиля копійчина.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:52 Ответить
якийсь мутняк під майбутні вибори... згоден на 100%, що ця ху...я Україні не потрібна. але цікаво, кому потрібна..?
показать весь комментарий
28.05.2026 19:22 Ответить
да народ вменяемый такой говень не смотрит, как и телемарафон, знаем , где новости послушать, а не еврейскую лапшу на уши
показать весь комментарий
28.05.2026 19:23 Ответить
Там де Сербія там майже 100% вуха москалоти стирчать. Схоже під вивіскою "американського" мовника, заводять черговий рупор кремля. Схоже гебня вже до виборів в Україні готується, будуть мочити Європу та українську опозицію.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:34 Ответить
Поздно. Клоунская власть убила телевидение в нашей стране.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:35 Ответить
Нащо перебільшувати ? Це світовий тренд - зменшення впливу традиційного телебачення.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:53 Ответить
При цьому структура підпорядкування виглядає специфічно: українська філія підпорядковуватиметься польській, а та, своєю чергою, - сербській державній компанії Telekom Srbija.

Що відомо про засновників та фінансування

За https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/46043202/ даними системи YouControl, ТОВ "ТРК "Ньюсмакс Україна" зареєстрували ще наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн гривень.

Засновниками ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" є польська фірма латвійця Романа Варламовса (її частка становить 85%) та Людмила Немиря (15%). Немиря також є генеральним продюсером Newsmax Ukraine. Джерело: https://censor.net/ua/n4005579

Нічого собі Людмила Немиря "рвонула". А я думав, доволі відомий блогер-журналісткиня 150 тис. підписників.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:51 Ответить
це мабуть кацапський макс.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:21 Ответить
Підкріплення зомбімарафону надійшло?
показать весь комментарий
28.05.2026 20:30 Ответить
 
 